La Comunidad refuerza la vigilancia y la retirada de biomasa tras las lluvias registradas en el entorno del Mar Menor

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita las brigadas que realizan los trabajos de retirada de biomasa en el Mar Menor tras las recientes lluvias caídas en la zona - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional mantiene activo el dispositivo extraordinario de seguimiento y retirada de biomasa en todo el perímetro del Mar Menor tras las fuertes lluvias registradas este jueves en la cuenca vertiente de la laguna, que dejaron acumulados superiores a los 130 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Los Alcázares, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este viernes el dispositivo de retirada de biomasa y ha supervisado los trabajos que se desarrollan en distintos puntos del litoral del Mar Menor, especialmente en las zonas donde las corrientes acumulan una mayor cantidad de restos vegetales y arrastres.

"Estamos actuando desde el primer momento con todos los medios necesarios para minimizar el impacto de este episodio de lluvias sobre el ecosistema y mantener una vigilancia constante sobre la evolución del Mar Menor", ha señalado el consejero.

"El ecosistema se mantiene estable dentro de la fragilidad, pero este año hidrológico está siendo especialmente húmedo y eso nos obliga a extremar la monitorización y la capacidad de respuesta", ha añadido.

Las precipitaciones registradas durante la jornada de este jueves provocaron un incremento "notable" de las aportaciones de agua dulce al Mar Menor a través de la rambla de El Albujón y otras ramblas secundarias.

Según los datos de seguimiento proporcionados por la Comunidad este viernes, el caudal máximo registrado en la desembocadura de la rambla de El Albujón alcanzó los 17.486 litros por segundo, mientras que el volumen acumulado de entrada de agua durante el episodio se sitúa ya en 0,48 hectómetros cúbicos.

En lo que va de año hidrológico, la rambla de El Albujón ha aportado ya 8,35 hectómetros cúbicos al Mar Menor, frente a los 4,12 del mismo periodo del año anterior, lo que supone duplicar las entradas registradas hace un año.

El consejero ha explicado que durante las próximas semanas se reforzará la monitorización del ecosistema para analizar la evolución de parámetros clave como el oxígeno, la salinidad o la clorofila.

"Aún es pronto para realizar una valoración exhaustiva del impacto de estas lluvias, pero los datos de los próximos días serán determinantes para conocer cómo responde el ecosistema ante esta nueva entrada de agua dulce", ha indicado.

INCREMENTO DE RETIRADA DE TONELADAS DE BIOMASA

Desde comienzos de año, el volumen de biomasa retirada refleja ya las consecuencias del incremento de precipitaciones registrado durante el actual año hidrológico.

Solo en enero se retiraron 1.158 toneladas, frente a las 472 del mismo mes de 2023 y las 372 de 2024. En febrero se alcanzaron las 1.540 toneladas y en marzo otras 1.921 toneladas más.

En el primer trimestre del año se superaron las 4.600 toneladas retiradas, más del 45 por ciento de todo el material recogido durante 2025.

"Los episodios de lluvias intensas generan una mayor llegada de arrastres y favorecen el aumento de biomasa por el aporte de nutrientes al ecosistema", ha explicado Juan María Vázquez, quien ha agregado que "oor eso mantenemos un operativo permanente y flexible, adaptado en cada momento a la evolución del Mar Menor y a las indicaciones de técnicos y científicos".

Los puntos donde actualmente se concentra una mayor presencia de biomasa son la cubeta sur y distintos tramos de La Manga, especialmente en Los Urrutias, El Carmolí, Los Nietos, Mar de Cristal e Islas Menores, aunque durante las últimas semanas también se ha detectado una presencia destacada en el entorno de Los Alcázares.

El consejero ha vuelto además a reclamar al Gobierno de España la puesta en marcha de actuaciones estructurales para reducir la llegada de agua y nutrientes al Mar Menor.

"Seguimos reclamando la regulación de los caudales ordinarios y extraordinarios que llegan a la laguna y la ejecución de un bombeo eficiente en la rambla de El Albujón, porque la conservación del Mar Menor requiere combinar actuaciones basadas en la naturaleza con soluciones de ingeniería", ha concluido.