La Comunidad reivindica en Jumilla el avance en el liderazgo de la mujer rural al frente de las explotaciones agrícolas

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante la clausura de la jornada organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) en Jumilla con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural - CARM

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha reinvidicado, durante la clausura de la jornada organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) en Jumilla con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, el avance y el impulso del liderazgo de la mujer rural al frente de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Rubira ha afirmado que "hoy rendimos homenaje a las mujeres rurales para reconocer el importante papel que desarrollan en la agricultura y la ganadería, en el emprendimiento y en la fijación de población en el medio rural".

"Sois un referente para las jóvenes y para las personas que se quieren incorporar al medio rural, porque cada día lográis tener mayor presencia en la toma de decisiones y avanzáis en el camino de la igualdad, aunque todavía queda mucho por hacer", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que "el Gobierno regional ha incrementado las ayudas en la línea de jóvenes agricultores, además de las políticas que impulsa en las que se incentiva el papel de la mujer rural, como por ejemplo los criterios de priorización de la mujer para que lideren la modernización del sector".