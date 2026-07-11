La Comunidad reunirá a técnicos municipales para acelerar la implantación de las medidas de la ley de Vivienda Asequible

El secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, durante su participación en la jornada de vivienda de APIRM - CARM

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional organizará una jornada dirigida a los técnicos municipales de urbanismo una vez la Asamblea Regional convalide el Decreto-Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

El objetivo es explicar el funcionamiento de las nuevas herramientas urbanísticas que incorpora la norma, ya en vigor, resolver las dudas que pueda plantear su aplicación y favorecer una implantación homogénea en todos los municipios, para agilizar la construcción de vivienda asequible destinada a jóvenes y familias de rentas medias.

Así lo anunció el secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, José Francisco Lajara, durante la jornada sobre vivienda organizada por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) el pasado jueves.

En ella presentó las principales novedades del decreto, centradas en el nuevo modelo de vivienda protegida asequible, los incentivos para incrementar la oferta residencial y las medidas de simplificación administrativa para agilizar la construcción de viviendas.

"Desde el Gobierno regional queremos contar todos los pormenores de esta norma a las administraciones públicas y al resto de agentes implicados en el desarrollo del decreto, para que puedan poner en marcha cuanto antes las medidas que incorpora", señaló Lajara.

El secretario general explicó que el decreto es fruto de un proceso participativo en el que se llevó a cabo más de una veintena de reuniones.

Además, se llevaron a cabo jornadas divulgativas para promotores, colegios profesionales y técnicos municipales, con el objetivo de difundir las medidas que respondieran a la necesidad urgente de incrementar la oferta de vivienda en la Región de Murcia.

Lajara insistió en que el eje principal de la norma es el nuevo modelo de vivienda protegida asequible, dirigido a jóvenes y familias de rentas medias que, pese a contar con ingresos suficientes, no encuentran una vivienda a un precio accesible en el mercado libre.

En este sentido, subrayó que el decreto amplía el acceso al IVA superreducido del 4 por ciento para la adquisición de vivienda protegida de régimen especial al elevar el límite de renta desde las 2,5 hasta las 5,5 veces el IPREM.

"Esta medida permitirá que un mayor número de jóvenes y familias de rentas medias pueda beneficiarse de este incentivo fiscal, al tiempo que el Gobierno regional mantiene su propuesta para que el Gobierno central extienda este tipo reducido a la primera adquisición de vivienda", señaló.

Asimismo, para aumentar la oferta residencial, el decreto incorpora un conjunto de incentivos que favorecen la participación del sector privado.

Entre ellos figuran primas de edificabilidad de hasta el 40 por ciento en suelo privado y de hasta el 50 por ciento en suelo público destinado a vivienda protegida, además de la compatibilidad de determinados usos terciarios con el residencial y la declaración de urgencia para los procedimientos administrativos vinculados a estas promociones.

La norma también impulsa la simplificación administrativa mediante instrumentos como la licencia básica y el Proyecto Unificado Residencial, que permitirán reducir los plazos de tramitación y acelerar la ejecución de nuevas promociones.