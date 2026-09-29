La Comunidad solicita al Ministerio participar en los grupos nacionales sobre política científica e innovación

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la celebración del Consejo de Política Científica, Tecnología y de Innovación, en Madrid. - CARM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha solicitado participar en los grupos de trabajo nacionales destinados a mejorar la coordinación y la gestión de las políticas científicas, con especial atención a los contratos predoctorales, las evaluaciones y la compra pública innovadora.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha trasladado esta petición durante su intervención en el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, según ha informado la Comunidad.

Vázquez ha planteado la necesidad de avanzar en la coordinación de las condiciones de financiación y cofinanciación de los contratos predoctorales, ante las diferencias existentes entre las exigencias de las distintas convocatorias. En este sentido, ha propuesto aprovechar el grupo de trabajo sobre esta materia para analizar criterios comunes que faciliten su gestión por parte de universidades y organismos públicos de investigación.

El consejero también ha respaldado la posibilidad de compartir evaluaciones realizadas en otras convocatorias para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en los procedimientos de valoración. Según ha explicado, la propuesta de nueva Ley de la Ciencia de la Región de Murcia ya incorpora esta posibilidad, aunque ha defendido la necesidad de acompañarla de un análisis jurídico que determine los ajustes normativos necesarios.

En el ámbito europeo, Vázquez ha reclamado que los avances del próximo programa marco de investigación e innovación, FP10, estén vinculados a los acuerdos sobre los fondos estructurales, especialmente FEDER y Fondo Social Europeo. "La sinergia de los instrumentos, al menos para nosotros, es absolutamente esencial", ha subrayado.

El consejero ha advertido de que una orientación hacia las comunidades autónomas en el programa marco que no tenga correspondencia en los fondos estructurales podría generar desajustes, por lo que ha pedido mantener la complementariedad entre ambos instrumentos y tener en cuenta el papel de las administraciones autonómicas.

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

Durante su intervención, Vázquez ha defendido además la compra pública innovadora como una herramienta para impulsar tecnologías avanzadas y convertir las necesidades de las administraciones en oportunidades de innovación.

Así, ha reclamado avanzar hacia una política transversal que permita extender su aplicación y dar continuidad a los esfuerzos realizados, al tiempo que ha expresado el interés de la Región en que la nueva estrategia incorpore ámbitos como las tecnologías duales y la sostenibilidad.

Finalmente, ha solicitado avanzar en una interpretación compartida de los indicadores estadísticos sobre ciencia e innovación, con el objetivo de mejorar el conocimiento de la realidad de los territorios y orientar las decisiones públicas.

Vázquez ha vinculado estas propuestas con una mayor cooperación entre administraciones para mejorar la eficacia de los recursos y herramientas al servicio del sistema científico.