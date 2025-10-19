La Comunidad subvenciona a los ayuntamientos la compra de material para protección civil

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha convocado subvenciones a los ayuntamientos de la Región para colaborar en la adquisición de material destinado a la protección civil municipal.

Las ayudas ascienden a 280.750 euros, con un máximo de 8.000 euros por localidad, y pueden destinarse a la compra de vestuario y equipamiento de protección individual, material para señalización y control del área de emergencia (chalecos reflectantes, conos, balizas, señalización de zonas de riesgo), botiquines de primeros auxilios, herramientas básicas de rescate (palas, picos, sierras), linternas, baterías recargables, focos, neveras, altavoces portátiles y sistemas de megafonía.

La finalidad de estas ayudas es fomentar la prestación de un servicio público de protección civil municipal de calidad, que disponga para ello con los recursos materiales necesarios para desarrollar con eficacia y profesionalidad los cometidos que le son propios, lo que permitirá una mejor y más rápida y ordenada respuesta ante los riesgos o emergencias de protección civil que puedan producirse en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

La convocatoria establece que este material podrá ser utilizado tanto por personal del Ayuntamiento que ejerza funciones de protección civil como por personal integrante de las entidades de voluntariado de protección civil municipal.

Según recoge la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el plazo de presentación de solicitudes acabará el 30 de octubre y la resolución se realizará por orden de entrada. El baremo de puntuación tendrá en cuenta aspectos como la población, haber obtenido la subvención para la contratación del personal integrante de las unidades básicas de protección civil municipal o el porcentaje de cofinanciación aportado por el Ayuntamiento.