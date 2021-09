La Comunidad trabaja en su Ley de Eficiencia Pública para situar la Región "a la vanguardia en atracción de inversiones"

Pide una mesa bilateral con el Gobierno nacional para hablar sobre financiación, Mar Menor, agua e infraestructuras

MURCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy que su Ejecutivo trabaja ya en la tercera ley de simplificación administrativa, denominada Ley de Eficiencia Pública y Dinamización de la Inversión, "que será el paso definitivo para colocarnos a la vanguardia en atracción de inversiones en el Mediterráneo. Su entrada en vigor cerrará el círculo de las dos leyes de simplificación aprobadas en los últimos años, y será muy importante para superar la crisis económica y social derivada de la pandemia", señaló.

Durante su participación en la clausura de la reunión conjunta de la Comisión Ejecutiva y Junta Directiva de la Confederación Regional de Empresarios de Murcia (CROEM), López Miras ha informado que la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ya ha elaborado un primer borrador de esta futura norma, y en los próximos meses se abrirán mesas de diálogo para enriquecerla y contar con un amplio proceso de participación social.

"Simplificación, impuestos bajos y digitalización, ésas serán las premisas de esta nueva ley", ha afirmado López Miras, quien ha añadido que el texto "será un paso más en la determinación del Gobierno regional de seguir bajando impuestos y eliminando trabas".

López Miras ha hablado de esta forma de la política fiscal del Ejecutivo regional "ahora, cuando más preocupa la subida de impuestos por parte del Gobierno central y cuando más preocupa la subida de la luz, que está lastrando la cuenta de resultados de algunos empresarios".

Por todo ello, sostiene que es "ahora" cuando se necesita que las administraciones "actúen". Así, ha señalado que el Gobierno regional va a seguir "bajando impuestos", tal y como tiene comprometido con los empresarios. "Vamos a seguir aliviando de esa carga fiscal a los ciudadanos de la Región", según López Miras.

En esta línea, el responsable autonómico ha destacado que "seguiremos trabajando junto a los empresarios en planes importantes como la Estrategia ReActivÄ, o con ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, como ha sido el caso del turismo y la hostelería". Igualmente, ha subrayado que, ante el reto de la recuperación, "Croem va a encontrar siempre en el Gobierno regional colaboración, lealtad, mano tendida y búsqueda de consenso".

REUNIÓN BILATERAL CON EL GOBIERNO CENTRAL

López Miras ha destacado que, si alguien que "defiende el interés general y trabaja por crear oportunidades y hacer que la Región crezca cada día, sin duda son los empresarios". Así, ha mostrado la voluntad del Ejecutivo regional de "trabajar" con ellos para "hacer que esta Región sea cada día mejor", sumar y hacerles partícipes también de las decisiones y contar con sus propuestas.

"Ahora les necesitamos, y vamos a trabajar deforma conjunta para hacer que la Región de Murcia salga de esta crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria de la pandemia", según López Miras, quien ha remarcado que, para ello, es importante que la Comunidad "disponga de los mismos recursos que el resto de los españoles".

En concreto, se ha referido a la financiación autonómica. "Los murcianos no podemos valer 700 euros menos que el resto de los españoles para el Gobierno central; no podemos recibir cada año mil millones de euros menos que otras comunidades autónomas uniprovinciales y necesitamos tener los mismos recursos que el resto de los españoles", ha destacado.

Ha avanzado que va a hablar de este tema el próximo 29 de septiembre en una cumbre que tendrá lugar en Sevilla y en la que participará junto a su homólogo de Andalucía, Juan Manuel Moreno, Ambos abordarán la financiación autonómica para hacer un "frente común".

"Posteriormente, me gustaría poder tener un encuentro similar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, con el que ya hemos contactado", según López Miras. El objetivo, en definitiva, es "hablar de problemas que tiene tanto la Región de Murcia como Andalucía y la Comunidad Valenciana y que también son importantes para el conjunto de España".

Por eso, ha insistido en pedir una mesa de negociación y de trabajo bilateral con el Gobierno de España, al igual que tienen "otras comunidades autónomas que no son menos importantes que la Región de Murcia".

De hecho, ha considerado que en la Región de Murcia hay asuntos "muy importantes" para tratar con el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, como "la financiación, las infraestructuras, el agua y, cómo no, el Mar Menor". A su juicio, es "importante" que las dos administraciones se sienten a tomar decisiones.

Ha recordado que la reunión con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "estuvo bien" y las dos partes transmitieron su voluntad de colaborar y trabajar de forma conjunta. Sin embargo, lamenta que, desde entonces, "nada se sabe del Gobierno central".

"Ya no vamos a entrar en más confrontaciones, disputas ni reproches sobre competencias; queremos que haya actuaciones ya de forma inmediata, porque el Mar Menor no puede esperar más", según López Miras, quien recuerda que su Ejecutivo ya ha hecho propuestas concretas. "Si el Gobierno central no quiere llevar a cabo esas actuaciones, queremos hacerlas nosotros y estamos dispuestos a pagarlas con cargo al presupuesto de la Región", ha precisado.

Otro de los asuntos que el presidente de la Comunidad abordó ante los empresarios fue el de las repetidas subidas del precio de la luz, algo que "puede hacer muy difícil seguir adelante a muchos pequeños comerciantes y empresarios. También en esto hemos planteado alternativas al Gobierno central y no se nos ha escuchado".