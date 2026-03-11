La Comunidad trabaja en un paquete de medidas para "aliviar" la subida de costes por la guerra en Irán

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que el Gobierno autonómico ya trabaja en el diseño de un paquete de medidas, dentro de su ámbito de competencias, para "aliviar" el impacto de la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo.

A preguntas de los medios de comunicación en un acto en Molina de Segura, López Miras ha confirmado que las Consejerías de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital y de Empresa, Empleo y Economía Social están estudiando "todas las acciones posibles" para paliar los perjuicios económicos y la escalada de costes.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha criticado lo que ha considerado una "falta de respeto" y una respuesta "inexistente" por parte del Gobierno de España, al que ha urgido a ponerse "serio" y a "tomar decisiones ya", en la línea del mandato de la Unión Europea a los Estados miembros.

En este sentido, el máximo dirigente regional ha insistido en la necesidad de que el Estado aplique de forma "urgente" una rebaja del IVA del gas, la electricidad y los combustibles del 21% al 10%, así como un ajuste en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para acompasarlo a la inflación actual.

"La respuesta del Gobierno de España no puede ser inexistente, como hasta ahora,", ha subrayado López Miras, que también ha criticado que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca ante el Pleno del Congreso el próximo 25 de marzo, "un mes después de que se iniciase la guerra".

Asimismo, ha reprochado la "falta de respeto" que suponen, a su juicio, las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, quien aseguró este martes que acabar con la guerra "es la mejor medida para proteger la vida y los bolsillos de la gente así que decir no a la guerra es la mejor medida".

A este respecto, López Miras ha recordado que "la inmensa mayoría de ciudadanos no queremos que haya guerra" y ha urgido al Gobierno central a "ser serio y no reírse de los españoles con afirmaciones de este calado", así como a "tomar decisiones ya".