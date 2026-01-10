La Comunidad transforma la gestión digital de las carreteras con el sistema ISI Roads

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, revisa las carreteras regionales a través del ISI Roads Región de Murcia - CARM

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad está transformando la gestión digital de las carreteras regionales con el sistema ISI Roads Región de Murcia, que permite a los técnicos de la Dirección General de Carreteras conocer con precisión el estado de la red y planificar las actuaciones con más rigor.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, destacó que "esta herramienta refuerza el compromiso del Gobierno regional con la modernización de las infraestructuras y se alinea con las hojas de ruta europeas hacia una movilidad más inteligente y sostenible". "ISI Roads permite gestionar de forma centralizada y digitalizada todas las labores asociadas al ciclo de vida de las infraestructuras, desde la vigilancia a la conservación", añade el director.

El sistema automatiza la recepción y seguimiento de incidencias, genera órdenes de trabajo y compara el gasto planificado con el ejecutado, además de integrar un inventario georreferenciado que aprovecha datos procedentes de distintas plataformas mediante módulos GIS interoperables.

Carrillo incidió en que ISI Roads "elimina duplicidades, reduce errores y garantiza la trazabilidad completa de cada actuación. De esta forma, mejoramos la eficiencia y la transparencia en la gestión de la red regional".

La herramienta incorpora una aplicación móvil que permite registrar inspecciones, incidencias y órdenes de trabajo incluso sin conexión, lo que aporta inmediatez y mayor capacidad de respuesta. Su diseño flexible, sin coste de licencias y con acceso ilimitado de usuarios permitirá seguir ampliando módulos como el de seguridad vial e integrar datos procedentes de vehículos conectados o sistemas satelitales.

Asimismo, la Dirección General de Carreteras junto al Centro Regional de Informática y la Infraestructura de Datos Espaciales, tiene habilitado un visor SIG que permite consultar y descargar información sobre ejes de carretera, tramos cedidos, puntos kilométricos y datos de aforos, cumpliendo con la normativa INSPIRE y LISIGE.

Desde Carreteras se continuará ampliando y actualizando este inventario apoyándose en imágenes digitalizadas y datos obtenidos en campo, con el fin de disponer de una base homogénea para la conservación, las inspecciones y la programación de actuaciones. Esta información facilitará la toma de decisiones y reforzará la documentación técnica asociada a cada vía.