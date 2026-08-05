La Comunidad ultima la adecuación del antiguo aeropuerto de San Javier para acoger un centro de innovación aeroespacial - AYTO. SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma está ultimando la adecuación del antiguo aeropuerto civil de San Javier para convertir sus instalaciones en un espacio destinado al desarrollo de empresas y proyectos vinculados a las tecnologías aeroespaciales y satelitales, en el marco del programa CAETRA.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha visitado este martes el denominado 'Bloque Técnico' junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, para comprobar el avance de las obras, ejecutadas por el Instituto de Fomento (Info), según ha informado la Comunidad.

La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), contempla la adecuación de una superficie de 4.080 metros cuadrados, que incluirá la planta baja del edificio y las zonas exteriores de la parcela.

Las instalaciones dispondrán de espacio para albergar entre seis y ocho empresas en módulos flexibles, además de dos aulas polivalentes preparadas para su homologación por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), salas de reuniones, dependencias administrativas, una sala multiusos, almacenes y un espacio destinado a telecomunicaciones y recursos informáticos.

El proyecto incluye también la mejora de las zonas verdes y de ocio, aparcamientos, alumbrado exterior y la instalación de sistemas de videovigilancia, alarma y protección contra incendios.

El centro estará orientado a alojar pymes innovadoras, empresas emergentes y proyectos surgidos de universidades y centros tecnológicos, además de impartir formación especializada en tecnologías satelitales y desarrollar programas de aceleración empresarial.

Asimismo, las instalaciones acogerán la incubadora ESA BIC Región de Murcia, después de que la Comunidad haya sido seleccionada como una de las nuevas sedes españolas de la red de centros de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El alcalde de San Javier ha asegurado que "está a punto de despegar un nuevo proyecto con mucho futuro" y ha subrayado que la transformación del antiguo aeropuerto supone la evolución natural de un municipio históricamente vinculado a la aviación y a la actual Academia General del Aire y del Espacio. Luengo ha recordado que estas instalaciones fueron durante cerca de 50 años el aeropuerto civil de la Región de Murcia y ha destacado la importancia de ofrecerles una nueva utilidad "tras la herida que nos dejó a todos los sanjaviereños con su cierre, no podíamos traer un proyecto cualquiera, sino uno que fuera realmente un motor de atracción de oportunidades para San Javier".

Por su parte, el consejero ha afirmado "queremos que las empresas que nazcan aquí tengan desde el primer momento una mirada internacional, y que San Javier sea reconocido no solo por su historia aeronáutica, sino también por su contribución al futuro de la industria aeroespacial".