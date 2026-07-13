La Comunidad y la UPCT promueven una investigación para llevar a la costa mediterránea las circunstancias del Mar Menor

El Consejero De Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación Y Mar Menor, Junto Con El Rector De La Universidad Politécnica De Cartagena, Participa En La Inauguración De La Summer School ‘Mar Menor Living Living Lab' - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Bajo la premisa de que las circunstancias que rodean al Mar Menor anticipan en gran medida lo que va a ocurrir en un futuro cercano a las costas mediterráneas, la Comunidad Autónoma promueve junto a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la New York University (NYU) y la European University of Technology el 'Mar Menor Living Lab'. Esta iniciativa reúne a 28 estudiantes, científicos y expertos de la UPCT, la NYU, la Universidad Tecnológica de Chipre y la Universidad Tecnológica de Dublín.

"Se trata de una escuela de verano internacional en la que ya se trabaja de forma intensiva sobre los retos de sostenibilidad de la mayor laguna salada de Europa", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, quien ha abierto el programa junto al rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y el director del Instituto de Fomento (INFO), Joaquín Gómez, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

La UPCT y las universidades de Estados Unidos, Irlanda y Chipre convierten a través de este programa el Mar Menor y Cartagena en un "laboratorio vivo", ha apuntado Vázquez.

El consejero ha detallado que los equipos de estudiantes de distintos centros, países e idiomas "abordarán aspectos como el diseño de sistemas costeros circulares, la monitorización de la contaminación difusa mediante satélites y sensores, o el análisis de la resiliencia costera frente a inundaciones".

Vázquez ha destacado que "el Mar Menor es uno de los ecosistemas más monitorizados del mundo, y cuenta con una red de conocimiento, investigación y seguimiento ambiental sin precedentes, fruto de la cooperación entre el Gobierno regional, las universidades públicas, los centros científicos y las entidades que trabajan por la protección de la laguna".

Con estos datos, los distintos equipos propondrán a la finalización del Living Lab una propuesta científica o un proyecto con potencial emprendedor para la transformación sostenible del litoral.

"Gran parte de lo que le ocurre al Mar Menor anticipa el futuro de otras costas mediterráneas, y estudiarla con rigor científico es una forma de adelantarse a ese futuro", ha añadido el consejero.

"El Mar Menor es un laboratorio natural de innovación, en el que el conocimiento universitario aporta tecnología, datos continuos y soluciones al servicio de la gestión ambiental", ha afirmado Juan María Vázquez, quien ha asegurado que "proteger la laguna exige rigor, continuidad, cooperación y la mejor ciencia disponible".

Por su parte, el rector de la UPCT, ha señalado que "las soluciones que requiere el Mar Menor pueden ser también oportunidades de emprendimiento".

En la primera jornada de la escuela han expuesto las problemáticas de la laguna el director general del Mar Menor, Víctor Serrano; la cofundadora de Pacto por el Mar Menor, Isabel Rubio, y los científicos Ángel Pérez Ruzafa, Cristina González de Haro y Carlos M. Duarte, catedrático en la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y Premio Japón 2025, quien es considerado una de las mayores autoridades mundiales en ecología marina y carbono azul. Además, la semana de trabajo en Cartagena ha estado precedida por un pre-programa de formación y preparación de equipos desarrollado en mayo y junio.