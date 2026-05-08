Concepción Silvestre explora este lunes la voz de diversos poetas en el Café El Sur con 'Saturno devorado por el amor'

La poeta yaclana Concepción Silvestre - LUNES LITERARIOS

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La poeta Concepción Silvestre participa este lunes, a partir de los 21.00 horas, en los Lunes Literarios que acoge el Café El Sur de Murcia. Lo va a hacer con 'Saturno devorado por el Amor', un recorrido poético por las voces de diversos escritores y escritoras que acompañará con música.

En 2025 la poeta yeclana publicó 'Saturno devorando a su hijo', un poemario en donde utilizaba el verso para aliviar el dolor y la angustia que le han acompañado a lo largo de su vida. En esta ocasión, recurriendo a las voces de otros poetas, realizará una traslación poética a través del amor, el desamor y el deseo.

"Un recorrido guiado por las voces de poetas de distintas épocas que convergen para mostrarnos lo más profundo de sus almas y de sus deseos. La música será un elemento más en esta travesía en la cual desnudaremos los versos mas representativos de esta fuerza universal", afirma Silvestre.

Concepción Silvestre Díaz es licenciada en Historia por la Universidad de Murcia, especialista en Arqueología, y graduada en Canto Moderno. Desempeña su labor profesional como profesora de canto en la Escuela de Música de Yecla.

Desde muy temprana edad se interesó por la lectura y comenzó a escribir sus primeros poemas en la adolescencia, siendo la influencia de Miguel Hernández determinante en su estilo y su forma de entender la poesía. Finalista en el VIII Certamen Regional e Intercomarcal de Poesía Onda Cero Yecla, jamás ha detenido su producción poética.

Tiene una sección en la Revista Diapasón llamada 'Pioneras, historia de las mujeres en el mundo de la música', también ha sido seleccionada para participar en el fanzine literario 'Manifiesto Azul'. 'Saturno devorando a su hijo' (Talón de Aquiles, 2025), fue su primer poemario publicado, aunque como adelanta la escritora yeclana, ya está trabajando en su nueva obra poética, que espera vez la luz próximamente.