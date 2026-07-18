Los conciertos de Sílvia Pérez Cruz, Oumou Sangaré y Machaka inauguraron la nueva edición de La Mar de Músicas

Sílvia Pérez Cruz en la inauguración de La Mar de Músicas 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas arrancó este viernes 17 de julio la programación de su 31ª edición dedicada a Ecuador con una jornada inaugural que reunió a Sílvia Pérez Cruz, Oumou Sangaré, Gilsons, los artistas ecuatorianos Machaka y San Pedro Bonfín y los Milagros; así como la sesión de Ángel Carmona, que puso el broche final en el Castillo Árabe con una selección musical dedicada a la música brasileña.

La jornada comenzó en el parque del CIM con el concierto de San Pedro Bonfim y los Milagros, una de las propuestas más originales de la nueva escena ecuatoriana. Fundador y voz de la banda indie Lolabúm, una de las formaciones clave de la nueva escena alternativa del país.

Después, una plaza del Ayuntamiento repleta de público aguardaba a Machaka, una de las voces emergentes de la nueva música latinoamericana. Su propuesta mezcla rap, electrónica y pop con ritmos andinos, boleros, cumbia o dub, una fusión que el propio artista define como 'Ecuadorian sabrosura'.

Después, pura elegancia en el patio del Antiguo CIM con la actuación de una de las grandes voces de la música africana, Oumou Sangaré. Considerada la reina del wassoulou y un símbolo de la música del continente. Desde Bamako, ha llevado al mundo un sonido profundamente enraizado en la tradición, lleno de fuerza, elegancia y verdad. Su voz, poderosa y emocional, ha trascendido fronteras convirtiéndose en un referente global.

El escenario del auditorio Paco Martín recibió a Sílvia Pérez Cruz, una de las artista que más veces ha actuado en este evento. El festival acogió a la creadora, recientemente ganaba el Goya a Mejor Canción Original por el documental 'Flores para Antonio', con nuevo disco; y tras la suspensión el año pasado por la lluvia de su concierto en Cartagena.

La cantante ofreció un espectáculo especial, acompañada por una decena de músicos de cuerda y viento sobre el escenario, y donde se festejará además los 30 años en la música de la catalana. Uno de los más momentos más emocionante se vivió cuando compartió escenario con su hija, Lola Cruz y juntas interpretaron un tema.

Desde su primer álbum en solitario, '11 de noviembre' (2012), ha publicado una decena de discos, entre trabajos de versiones y temas propios, en los que abraza desde el flamenco a la canción latinoamericana, pasando por el jazz, el fado o la música más experimental.

El Castillo Árabe fue el escenario donde se despidió la jornada con el trío brasileño Gilsons, una de las formaciones más destacadas de la nueva música de Brasil, son hijos y nietos de Gilberto Gil. El proyecto nació en 2018 cuando los tres comenzaron a compartir composiciones que dialogaban con la tradición de la MPB, la samba y la música bahiana, pero también con el pop y el soul contemporáneo. Su álbum Pra Gente Acordar (2022) consolidó su proyección internacional con canciones como Várias Queixas, convertida en un éxito masivo en Brasil y en plataformas digitales.

El broche final lo puso Ángel Carmona con una sesión dedicada a la música brasileña. Se trata de una de las voces más reconocibles de la radio musical española. Desde hace más de dos décadas sus espacios radiofónicos son claves para descubrir nuevas escenas y tendencias musicales. Sus sesiones como dj recorren el soul, el funk, el hip hop, la electrónica y las músicas globales.

PROGRAMACIÓN DE ESTE SÁBADO

La Mar de Músicas continúa este sábado, 18 de julio, con una jornada que viajará desde Cabo Verde y Ecuador hasta Brasil, Colombia y Argentina. El festival recibirá a Fidju Kitxora, que conecta la tradición musical del archipiélago con nuevos sonidos. Después, será el turnos de Lolabúm, una de las bandas más representativas de la escena alternativa ecuatoriana.

El patio del antiguo CIM recibirá la artista brasileña Mari Froes, una de las voces emergentes más personales de la nueva música de Brasil. El auditorio Paco Martín será el escenario en el que María Arnal presentará su nueva etapa artística y su particular exploración de la voz, la tecnología y la tradición.

La fiesta continuará con los colombianos Monsieur Periné, ganadores de un Grammy Latino y referentes de la fusión entre pop, jazz y ritmos latinoamericanos.