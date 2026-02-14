Concluye en la Región el rodaje de 'El Desvío', la nueva película de Jorge Rodrigues, con apoyo de la CARM

Imagen del rodaje de 'El Desvío' en el paraje de La Puerta de Moratalla. - CARM

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de 'El Desvío', la nueva película de Jorge Rodrigues que cuenta con el apoyo de las ayudas a la producción de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, concluyó esta semana en el paraje de La Puerta de Moratalla, tras su paso por distintas localizaciones de Molina de Segura, Yecla, Blanca, Lorca y Murcia.

El largometraje es una road movie con elementos de drama y comedia negra, con una duración aproximada de 95 minutos. Está escrito por Jorge Rodrigues y Darío Egea, y producido por Cirrus Films y Descaro Films. La producción ejecutiva corre a cargo de Javier Pereira y Jorge Rodrigues.

El reparto está encabezado por Roberto Álamo, Javier Pereira y Guillermo Campra, y la trama se sitúa tres días antes del final del año. Durante el traslado de un expresidiario, Toni y Abel se ven obligados a tomar un desvío y acaban atrapados en un pueblo perdido. La carretera se convierte en una trampa de tensión, humor negro y heridas que salen a la luz, y lo que parecía una rutina termina en un punto sin retorno.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "estamos desplegando la estrategia de la Región de Murcia Film Commission con toda una serie de medidas trabajadas con el sector y que van desde el apoyo a la preproducción de un proyecto, el rodaje o su distribución. Además, desde la Film Commission, en colaboración con las film offices de los distintos municipios, facilitamos que los rodajes se puedan realizar de una forma ágil".

En concreto, el proyecto de la nueva película de Jorge Rodrigues concurrió en el segundo plazo de las ayudas a la producción de películas, documentales y series para cine, televisión o plataformas digitales de Conexión Internacional ICA, el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia, y obtuvo una subvención de 75.000 euros. Asimismo, distintas instituciones y entidades de la Región de Murcia han respaldado este proyecto, que en su gestación llevaba el nombre de 'Tres días'.