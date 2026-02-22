Concluye el rodaje del cortometraje 'Trella', de Miguel Guindos, apoyado por la Comunidad

Imagen del rodaje del cortometraje 'Trella' - CARM

MURCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia Film Commision de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha facilitado el rodaje durante esta semana del cortometraje 'Trella', escrito y dirigido por Miguel Guindos, y que cuenta con la producción del cineasta murciano Álvaro López Alba y Kabiria Films.

Este proyecto fue seleccionado en la sección 'Focus Script' del Festival de Cannes en 2024 y concurrió a las ayudas a la producción de cortometrajes del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, en las obtuvo una ayuda de 10.000 euros.

Protagonizado por Estrella Roez, el rodaje de este drama juvenil ha tenido lugar en los municipios de Murcia y Cartagena. En concreto, la mayoría de la trama se desarrolla en distintas localizaciones La Azohía, así como en una vivienda en Atamaría.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebriián, indicó que "hemos trabajado con el sector audiovisual en un conjunto de acciones que se plasman en la estrategia de la Región de Murcia Film Commission y que van desde las ayudas a rodajes de cortometrajes como la que obtuvo 'Trella', pasando por la producción de películas y series murcianas, las ayudas a la distribución o la atracción de rodajes de altos presupuestos".

La trama 'Trella' narra cómo Estrella llega a su pueblo costero con la moto destrozada. Ni ella ni su moto pueden más, así que busca asilo en la casa de su mejor amiga Bruna hasta encontrar un taller donde arreglar la moto y seguir su camino.

Durante ese día Bruna le dará cobijo, pausa y cariño, haciendo revivir aquello que compartieron en el pasado. En ese espacio seguro que construyen juntas, Estrella podrá asimilar el accidente de moto que provocó que rompiera con su vocación, su familia y su ciudad.