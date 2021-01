Conesa (PSOERM) denuncia el oscurantismo y el "chanchulleo" del Gobierno regional en el rastreo del coronavirus

Exige al Gobierno regional que publique el contrato de 2,1 millones "que adjudicó a una empresa de un exconcejal del PP"

MURCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha denunciado públicamente el oscurantismo, el "chanchulleo" y la falta de transparencia por parte del Gobierno regional en la labor de rastreo de la COVID-19.

En este sentido, Conesa ha recordado que el 15 de diciembre la Consejería de Salud adjudicó un contrato de 2,1 millones de euros a una empresa constructora y de servicios de Torrevieja (Alicante) de un exconcejal del PP para contratar 50 rastreadores durante dos meses, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

Con respecto a la empresa contratada de rastreadores, el líder de los socialistas murcianos ha indicado que "estamos hablando de 200.000 euros de coste laboral para 50 trabajadores, pero el contrato es de 2,1 millones de euros". Por tanto, Conesa ha exigido al Gobierno Regional que "haga público ese contrato y el trabajo que está haciendo esta empresa".

En este sentido Conesa ha exigido a López Miras que "se deje de chanchullos, de arreglos, de contratos que no son transparentes y que busque la coordinación con los ayuntamientos y con el trabajo desinteresado, en muchos casos, que hacen nuestros voluntarios de Protección Civil"

Al respecto, el secretario regional del PSOE ha pedido al Ejecutivo Autonómico "que explique por qué se está torpedeando desde la Consejería de Salud la labor que están haciendo los voluntarios de los ayuntamientos, por qué no se ha hecho la formación práctica y no están a disposición los rastreadores de Protección Civil, y por qué no se busca la coordinación y colaboración con los alcaldes y alcaldesas".

Por consiguiente, el portavoz socialista en la Asamblea reiteró que "mientras bloquean la formación de los voluntarios de los ayuntamientos, están haciendo un chanchullo con una empresa".

Conesa ha criticado también la falta de transparencia del Gobierno regional, ya que en el portal de transparencia de la Consejería de Salud no hay ninguna información sobre los contratos covid desde el pasado mes de junio.

El líder de los socialistas murcianos ha hecho estas declaraciones en Águilas y ha recordado que hace ya más de un mes, más de 300 voluntarios de Protección Civil accedieron a una formación voluntaria en Lorca para poder colaborar en la labor de rastreo.

En este sentido, ha indicado que, hasta la fecha, el Gobierno regional y la Consejería de Salud todavía no han impulsado esta formación, con lo que han evitado que estos voluntarios estuvieran ya trabajando en esta labor, que lleva más de tres días de retraso por falta de rastreadores.

Conesa ha asegurado que "es una irresponsabilidad, teniendo en cuenta que hubo más de 3.000 brotes en 2020, y en lo que llevamos de año, van más de 600 brotes, en apenas 10 días".

Así, Conesa ha remarcado que en la situación tan crítica en la que se encuentra la Región de Murcia, con las mayores cifras de contagios de toda la pandemia, es muy importante poner en valor el trabajo que se está haciendo desde los puntos CECOVID, desde los servicios municipales, Protección Civil, y las colaboraciones que hacen los ayuntamientos.

Finalmente, ha insistido en que la iniciativa CECOVID que han puesto en marcha los ayuntamientos de Lorca y Águilas, entre otros, necesitan de la coordinación y colaboración del Gobierno regional y el SMS, por lo que ha aseverado que "tenemos que agradecer la predisposición de los responsables de salud del Área 3 de salud para la coordinación y el trabajo que se está haciendo".

PRESUPUESTOS REGIONALES

Por otra parte, Diego Conesa ha recordado que hace más de dos meses que el PSRM ofreció al Ejecutivo autonómico sacar adelante los presupuestos regionales para 2021, para lo que los socialistas proponen un refuerzo educativo, sociosanitario y de políticas sociales y de igualdad, así como consensuar los proyectos de Región que optarán a los fondos europeos.

El secretario regional del PSRM ha dicho que "en cuanto refuerzo sociosanitario, ha destacado la necesidad de ejecutar algunos de los compromisos del Gobierno regional de estos últimos años, como el Centro Integral de Alta Resolución previsto para Águilas. "No hay excusas para 2021, el Gobierno regional va a disponer de más de 500 millones de euros de fondos extraordinarios del Gobierno de España para reforzar las políticas sociales, educativas y sanitarias".