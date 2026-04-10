El Congreso de Traumatología de la UCAM pone el foco en las lesiones de las mujeres deportistas

Congreso Internacional del Máster en Traumatología del Deporte de la UCAM, - UCAM

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda y última jornada del Congreso Internacional del Máster en Traumatología del Deporte de la UCAM, celebrado en el Monasterio de Los Jerónimos, ha girado en torno a rendimiento, salud y longevidad. En esta jornada cerca de 200 especialistas han vuelto a reunirse para analizar los grandes desafíos presentes y futuros de esta disciplina.

En la inauguración celebrada este pasado jueves participó el doctor Pedro Guillén, fundador de la Clínica CEMTRO y director de la Cátedra de Traumatología del Deporte, y María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica de Murcia, según han informado desde la institución.

Uno de los grandes bloques de la jornada ha estado dedicado a mujer y deporte, un ámbito en el que las expertas han coincidido en la necesidad de avanzar con un enfoque propio, específico y cada vez más preciso.

La responsable del área médica de la Federación Española de Baloncesto, Elena Isla, ha subrayado la importancia de "no extrapolar lo que conocemos ya de los varones, sino hacer estudios propios de la mujer". De este modo, ha reclamado una mayor inversión en investigación sobre cuestiones como el ciclo menstrual, la individualización del entrenamiento y el déficit energético relativo en el deporte.

En esta mesa, coordinada por Ana de la Torre, también se han abordado la especialización precoz y su repercusión músculo-tendinosa, así como la influencia del sexo en las lesiones deportivas de rodilla.

PREVENCIÓN DE LESIONES

La prevención de lesiones ha sido otro de los ejes, con intervenciones centradas en la inactividad física, el trabajo multidisciplinar, las particularidades del deporte paralímpico y la valoración funcional.

El jefe de los Servicios Médicos del Atlético de Madrid, José María Villalón, ha destacado que esta especialización "hace que tutelemos lo mejor posible al deportista y a la población en general".

En esa misma línea, el presidente de SETRADE y jefe de los Servicios Médicos del París Saint-Germain Football Club, Lluis Til, ha incidido en que "para conseguir una verdadera prevención necesitamos conocer cómo se produce la lesión, quién, cómo es el deportista, en qué momento es susceptible de sufrirla", poniendo el acento en la importancia de anticiparse a un problema que, para cualquier deportista, supone un freno deportivo y personal.

En el debate sobre la evolución de la especialidad, los expertos han apuntado hacia la medicina de precisión, la inteligencia artificial, las nuevas terapias celulares y el uso de datos genómicos como herramientas llamadas a transformar el diagnóstico y el tratamiento.

Así, el director del Laboratorio de Medicina de Precisión de Emiratos Árabes Unidos y codirector de la Cátedra de Nanomedicina de la Universidad de Zaragoza, Pedro Lapuente, ha afirmado que "lo más importante es el diagnóstico", defendiendo que, "a partir de una evaluación más completa y basada en datos, será posible seleccionar tratamientos cada vez más eficaces".

Más allá del contenido científico, la clausura del congreso ha vuelto a poner de manifiesto el valor humano de este máster, convertido con el paso de los años en una red de profesionales estrechamente unida.

"Es como volver a casa una vez más", ha afirmado José María Villalón.

Lluis Til ha recordado que la traumatología del deporte "siempre ha tenido en Murcia a través de la UCAM un faro con este máster", subrayando el papel de la Universidad Católica en el desarrollo del conocimiento en esta especialidad.