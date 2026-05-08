La consejera de Agricultura asiste a la inauguración de la nueva planta de Looije en Lorca

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, asistió hoy a la inauguración de la nueva planta de envasado de tomate pera de la Organización de Productores Looije - CARM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, asistió hoy a la inauguración de la nueva planta de envasado de tomate pera de la Organización de Productores Looije, ubicada en la pedanía lorquina de Ramonete, una instalación que "supone un importante avance en capacidad productiva, innovación tecnológica y valor añadido para la agricultura regional".

La nueva planta, dedicada íntegramente al tomate pera, multiplica por cinco la capacidad de procesado respecto a las instalaciones anteriores y podrá alcanzar hasta 35 millones de kilos anuales, con sistemas de clasificación, calibrado y envasado de última generación.

Durante el acto, Rubira subrayó que la industria agroalimentaria de la Región "está realizando una inversión muy relevante para modernizar sus instalaciones productivas, mejorar la eficiencia de sus procesos y adaptarse a las exigencias de unos mercados cada vez más competitivos", una línea que el Gobierno regional impulsa con distintas convocatorias de ayudas dirigidas a la transformación y digitalización del sector.

En este sentido, destacó el papel de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) como instrumento clave de la Política Agraria Común para mejorar la competitividad del sector. Actualmente, la Región cuenta con 74 OPFH que agrupan a más de 7.000 productores.

Rubira recordó que la OPFH Looije recibirá en 2026 una ayuda de más de 877.000 euros correspondiente a su fondo operativo de 2025, destinada principalmente a actuaciones de mejora de invernaderos y sistemas de cultivo protegido, dentro de un programa que impulsa la innovación, la sostenibilidad y la planificación de la producción.

La consejera destacó que este tipo de proyectos "contribuyen a reforzar la competitividad de las empresas, avanzar en sostenibilidad y consolidar empleo en el medio rural, al tiempo que permiten a las producciones murcianas seguir ganando presencia en los mercados exteriores".

En este sentido, recordó que el sector agroalimentario regional cerró 2025 con exportaciones por valor de 3.507 millones de euros, "consolidándose como uno de los principales motores económicos de la Región".