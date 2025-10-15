La consejera Conchita Ruiz destaca el trabajo de la mujer rural como "esencial para construir el futuro de la Región"

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, inaugura ela jornada 'Avanzando y construyendo futuro', organizada por Afammer - CARM

JUMILLA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la alcaldesa de Jumilla, Severa González, ha inaugurado este miércoles la jornada 'Avanzando y construyendo futuro', organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia (Afammer), con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

Durante el encuentro, celebrado en Jumilla con la participación de más de 250 mujeres, se ha puesto en valor el trabajo que desarrollan en áreas rurales y la importancia de su aportación económica, social y cultural, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera ha destacado la necesidad de "visibilizar ese trabajo silencioso, el que llevan a cabo más de 20.000 mujeres aquí en la Región, esencial para que la sociedad avance, porque ellas, como dice el lema de esta jornada, construyen un futuro en igualdad de oportunidades".

Ruiz ha señalado también la capacidad de liderazgo de estas profesionales, "son un ejemplo de cómo han afrontado nuevos retos, haciendo frente a las adversidades, en un mundo en el que han sabido alzar la voz para ser escuchadas, valoradas y respetadas".

Afammer es una de las entidades que acompañan a las mujeres rurales, les ofrecen el apoyo necesario para facilitarles oportunidades de desarrollo profesional y personal.

La consejera ha señalado que cuentan con el compromiso del Gobierno regional "para trabajar juntos y conseguir avanzar en materia de igualdad, así como potenciar el empleo y el emprendimiento femenino, siempre favoreciendo la corresponsabilidad y la conciliación, pilares fundamentales para el desarrollo pleno de las mujeres rurales".

Tras la inauguración, la consejera ha entregado el XIV Premio Afammer Mujer Rural del Año a Elena Pacheco, gerente de Bodegas Viña Elena. El galardón reconoce la labor de mujeres rurales que han destacado en diferentes ámbitos y este año premia la trayectoria de una profesional que ha derribado barreras, trabajando por la igualdad de oportunidades y también por la sostenibilidad.