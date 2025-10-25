La consejera de Política Social participa en el encuentro regional de la Federación de Salud Mental

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad apoya a las asociaciones de familias que integran la Federación de Salud Mental de la Región (Feafes) en su XXIII encuentro regional - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad apoya a las asociaciones de familias que integran la Federación de Salud Mental de la Región (Feafes) en su XXIII encuentro regional. La consejera, Conchita Ruiz, participó en esta jornada anual de convivencia junto a más de 500 personas, que este año ha acogido la ciudad de Murcia.

Una jornada de encuentro, para compartir experiencias, y con la que los asistentes han visibilizado la salud mental y el papel esencial que desempeñan las familias. También han reivindicado sus derechos, la importancia de trabajar por la inclusión social y de contar con el apoyo de las administraciones públicas.

En este sentido, Ruiz recordó el compromiso del Gobierno regional "por seguir ampliando la red de recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, y también de sus familias, promoviendo su autonomía personal y garantizando la atención y el acompañamiento que necesitan".

La titular de Política Social, Familias e Igualdad destacó que "este año la Comunidad aumenta en medio centenar las plazas para residencias, viviendas tuteladas, centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal, que se suman a las 1.323 plazas públicas de las que dispone la Región".

Actuaciones a las que el Gobierno regional dedica una inversión superior a 500.000 euros. Además, desde el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), a fin de fomentar la participación social y la vida independiente de las personas con trastorno mental grave, ha puesto en marcha ayudas por más de ocho millones de euros.

El XXIII Encuentro Regional de Familias de Asociaciones de Salud Mental se ha celebrado en la sede de la Federación de Peñas Huertanas, en Murcia. Esta vez, la asociación anfitriona ha sido la Asociación de Salud Mental Murcia y Comarcas (AFES). Los asistentes han disfrutado de numerosas actividades de ocio en una jornada que ha terminado con una comida de convivencia.