La Consejería de Fomento e Infraestructuras intensifica las inspecciones de los cursos del CAP

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, supervisa la realización de los exámenes de la segunda convocatoria del CAP de 2026. - CARM

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha intensificado durante el primer trimestre de 2026 las labores de control sobre los cursos para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), con un total de 240 actuaciones inspectoras realizadas en el marco del Plan regional de Inspección de Transportes, con el objetivo de garantizar la asistencia efectiva del alumnado, la correcta impartición de la formación y la adecuada adquisición de conocimientos.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, subrayó hoy durante la celebración de los exámenes del CAP, que "estamos reforzando los controles para asegurar que la formación se realiza con todas las garantías, porque de ello depende directamente la seguridad vial y la profesionalización del sector del transporte".

Verdú destacó que "el objetivo es asegurar la presencialidad en el aula y que los alumnos adquieren realmente los conocimientos exigidos, evitando prácticas irregulares que desvirtúan el sistema y ponen en riesgo al conjunto de usuarios de la carretera".

Para llevar a cabo estas tareas, la Consejería cuenta actualmente con una plantilla de tres agentes de inspección, que se verá reforzada a lo largo del año con la incorporación de dos nuevos efectivos. Esta ampliación permitirá fortalecer los medios humanos del Servicio de Inspección y Sanciones y mejorar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte terrestre.

De forma complementaria, se ha reforzado la vigilancia en las pruebas necesarias para la obtención del certificado CAP, ante la detección de aspirantes que intentan superar los exámenes utilizando dispositivos electrónicos de comunicación sin acreditar por sí mismos el nivel de conocimientos requerido.

En este sentido, el director general señaló que "no vamos a permitir fraudes en un ámbito tan sensible como el transporte, donde la cualificación de los profesionales es clave para garantizar la seguridad".

Asimismo, recordó que la convocatoria anual de las pruebas establece como requisito de acceso no haber utilizado medios electrónicos de comunicación durante la realización del examen en los cuatro meses previos, una medida que la Región de Murcia ha trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su implantación en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa busca garantizar la igualdad en el acceso a las pruebas y reforzar la seguridad en el transporte por carretera, evitando prácticas irregulares en el proceso de obtención del certificado.

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL AÑO CON 669 ASPIRANTES

Un total de 669 alumnos se han inscrito a la segunda convocatoria del año que se celebró hoy para la obtención del CAP. Por especialidades, 597 aspirantes concurren al examen para transporte de mercancías, 43 para transporte de viajeros, 24 para ampliación de viajeros y cinco para ampliación de mercancías, lo que refleja el mayor peso de la demanda en el ámbito del transporte de mercancías.

Las siguientes convocatorias de exámenes serán el 30 de mayo, el 25 de julio, el 26 de septiembre y el 21 de noviembre. Los plazos para presentar las solicitudes serán del 13 de abril al 3 de mayo, del 8 al 27 de junio, del 3 al 23 de agosto y del 6 al 26 de octubre. Las solicitudes pueden presentarse en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma (https://transportistas.carm.es).