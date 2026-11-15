El Consejo Escolar reúne el miércoles a expertos y docentes para debatir sobre el futuro de la educación ante la IA

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de la Región de Murcia celebrará el próximo miércoles, 18 de noviembre, su XXII Encuentro dedicado este año a la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La jornada se desarrollará en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, a partir de las 9.00 horas, y contará con las intervenciones de la profesora y pedagoga Linda Castañeda; el responsable de Transformación Digital de Google for Education en España, Mariano Salas; y el director de Sector Público de Aulaplaneta, Aitor Mensuro, además de representantes de cinco consejos escolares autonómicos y del Consejo Escolar del Estado.

El título de la jornada es 'Educar en la era de la Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, aprendizaje y futuro de la educación' y las ponencias abordarán las transformaciones que la IA está introduciendo en la enseñanza y el aprendizaje, los retos educativos que plantea esta tecnología y sus implicaciones para el futuro de la educación, y la innovación educativa y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para los centros y el profesorado.

Además, se celebrará la mesa redonda 'La IA en los centros educativos: de la teoría a la práctica', en la que expondrán sus experiencias el IES Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón), el IES Alfonso X el Sabio (Murcia), el Colegio Vicente Medina (Molina de Segura) y el CRA Río Argos (Cehegín).

La jornada incluirá también dos espacios de talleres demostrativos, en los que docentes de distintos centros presentarán experiencias concretas de utilización de herramientas de inteligencia artificial en las aulas, con lo que mostrarán sus posibilidades para la enseñanza, el aprendizaje y la organización educativa.

El encuentro concluirá con un diálogo dedicado a la inteligencia artificial y la educación en la Región de Murcia, con la participación de representantes de distintas instituciones educativas. La jornada, organizada en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), está dirigida a toda la comunidad educativa. Los docentes pueden inscribirse a través de la web del CPR, con el código de la actividad 0312.