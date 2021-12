El Consejo de Gobierno aprobará previsiblemente este jueves los Presupuestos de la Comunidad para 2022

Estarán centrados en "luchar contra la pandemia", en la "recuperación económica y social" y en el "Mar Menor"

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha avanzado que, si todo va "según lo previsto", los Presupuestos de la Comunidad para 2022 "se aprobarán este jueves en el Consejo de Gobierno".

"Son, sin duda, los Presupuestos que necesita la Región de Murcia y que se van a centrar, en primer lugar, en luchar contra la pandemia", tal y como ha asegurado López Miras en un contacto con los medios de comunicación al ser preguntado por este asunto.

"Al contrario de lo que piensa el presidente Pedro Sánchez y el Gobierno central, la pandemia no ha remitido y, por lo tanto, hay que destinar todos los recursos que sean necesarios para seguir combatiendo la pandemia y seguir manteniendo, por supuesto, todo el personal sanitario que sea necesario para hacer frente a la pandemia", ha destacado el presidente murciano.

López Miras ha contrastado esta "apuesta" de su Gobierno con lo que ha hecho Pedro Sánchez, "que quiere recortar en Sanidad y dejarnos sin ese Fondo Covid para 2022".

En segundo lugar, ha remarcado que los Presupuestos de la Comunidad para 2022 apostarán "por la recuperación económica y social".

En tercer lugar, ha señalado que van a estar "centrados en la protección y la recuperación del Mar Menor", con más de 85 millones de euros destinados a esta tarea en la laguna salada. "Nunca antes en la historia se había destinado una partida de tanta cuantía para garantizar la protección y la recuperación del Mar Menor en el ámbito de la Comunidad", ha remarcado.

Con estos "ejes", cree que "a la oposición y al PSOE se le va a hacer muy difícil no apoyar estos Presupuestos".

Y es que, en su opinión, "nadie entendería que no apoyen unos Presupuestos que van destinados, principalmente, a garantizar los recursos sanitarios para luchar contra la pandemia, que también llevan recursos que posibilitan la recuperación económica y social, y que contienen una partida de mayor presupuesto para la recuperación del Mar Menor de toda la historia de la Región de Murcia".

PASAPORTE COVID

En cuanto a la evolución de la pandemia, López Miras cree que "debemos confiar en los profesionales de Epidemiología, en nuestros sanitarios y en nuestros expertos en Salud Pública".

"Ellos nos han indicado las decisiones a tomar desde que empezó esta pandemia y, a día de hoy, podemos decir que la Región de Murcia es la comunidad de toda la península con menos tasa de mortalidad por Covid", según López Miras, quien cree que, por tanto, "acertamos si continuamos siguiendo las indicaciones de nuestros expertos sanitarios, en Epidemiología y en Salud Pública".

"No son cuestiones que solo recomienden o que nos indiquen en la Región de Murcia, sino que hemos visto que se están indicando por los profesionales sanitarios a nivel nacional y también en el resto de países, a nivel internacional", según el presidente murciano, quien ha instado a tener "mucha precaución y responsabilidad".

Y es que ha recordado que la nueva variante del virus ya ha llegado a España y "estamos viendo cómo la escalada de esta sexta ola está siendo muy rápida".

De hecho, ha señalado que "ya es evidente" en Europa, así como en España y en la Región de Murcia. "Tenemos que extremar las precauciones" usando "mascarilla, guardando la distancia de seguridad y reduciendo dentro de las posibilidades el contacto social con otras personas", ha aseverado.

"Yo entiendo todas las posturas pero creo que es importante que, cuando hablamos de una emergencia sanitaria mundial, sigamos las recomendaciones de los profesionales sanitarios y de los epidemiólogos", ha insistido.

Al ser preguntado por si sería más conveniente poner el Certificado Covid en la hostelería en lugar de restringir los aforos, López Miras ha insistido en que "es importante que sigamos las recomendaciones de los profesionales sanitarios".

En este sentido, ha señalado que los expertos en Salud Pública de la Región "hacen una reflexión, y es que con el 90% de la población vacunada, deja de tener cierto efecto el Pasaporte Covid, evidentemente".

"El estar vacunado es importante para no morirse y para que, si se tiene la enfermedad, sea con unas consecuencias menos graves que si no se estuviera vacunada", ha admitido López Miras. No obstante, ha advertido que "te puedes contagiar y puedes transmitir el virus estando vacunado a familiares, a personas mayores, y generar brotes".

Por lo tanto, ha subrayado que "es mucho más importante la prudencia y la responsabilidad, así como vacunarse todos, antes que otras cuestiones". "Quizá el Pasaporte Covid tiene mucha más efectividad en un país con una tasa de vacunación mucho menor, como puede ser por ejemplo Estados Unidos, que en un país en el que el 90% de la vacunación está vacunada", ha precisado.

A este respecto, ha insistido en que la vacunación "es fundamental pero no evita contagiarse ni contagiar".

RENUNCIA DE CONESA

Finalmente, López Miras también se ha referido a la renuncia al acta de diputado regional por parte del ex secretario general del PSRM, Diego Conesa.

Al ser preguntado por este asunto, López Miras ha señalado que no ha tenido oportunidad de conversar con Conesa sobre su renuncia al escaño. "Esta mañana hemos tenido un Pleno y su intervención ha sido en la línea de siempre: insultar a algunos diputados, quitarles legitimación y, más allá de eso, no he podido intercambiar ninguna palabra con él", ha concluido.