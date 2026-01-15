El Consejo de Gobierno da luz verde a la candidatura de Murcia para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves presentar la candidatura para que la Región albergue la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar, en Murcia.

El eje central de la candidatura es el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla, centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que aglutina el 80 por ciento de la masa investigadora regional.

La integración física con la práctica clínica está garantizada por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, un nodo de referencia nacional para investigación clínica, generador de datos epidemiológicos y vinculado al IMIB mediante convenios consolidados.