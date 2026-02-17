El Consejo Rector de la Estrategia Marítima propone crear un grupo para fomentar vocaciones marítimas en la Región

Constitución del Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la Región de Murcia, constituido este martes en el marco de la Estrategia Marítima de la Región de Murcia, ha propuesto crear un grupo de trabajo para fomentar las vocaciones marítimas, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha presidido en Cartagena la reunión de constitución del órgano, que será el encargado de impulsar acciones para el fomento de la economía azul en la Comunidad.

Rubira ha destacado que "la Región mira al mar y a las oportunidades que ofrece para generar empleo y actividad empresarial en sectores como la pesca, la acuicultura, la industria náutica o el turismo. Por ese motivo, con esta estrategia queremos que una de las primeras acciones sea un grupo de trabajo que impulse vocaciones marítimas".

Otras propuestas están relacionadas con el análisis de la oferta formativa, la demanda de empleo de economía azul e identificar las necesidades formativas, así como crear grupos de trabajo para el desarrollo y el turismo costero.

"Desde el Gobierno regional estamos convencidos de que la economía azul es un gran nicho de empleo en el que avanzar y mejorar", ha añadido la consejera.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado durante el acto que "Cartagena, a lo largo de la historia, ha mirado siempre al mar; la economía y las oportunidades siempre se han generado en torno a nuestro puerto".

En este sentido, ha subrayado la importancia de la colaboración institucional y ha señalado que "cada vez que hablamos de proyectos estratégicos, hablamos de proyectos del puerto con la ciudad".

Arroyo ha querido agradecer a la consejera la elección del municipio y su puerto para liderar este proceso y ha indicado que Cartagena cuenta con planes alineados con la Región y Europa, como el Plan Industrial, la Estrategia de Formación y el recientemente aprobado Plan General de Ordenación Urbana, "que marcan las bases del crecimiento sin desaprovechar ninguna oportunidad".

EMBAJADORES

En la reunión de este martes se ha propuesto como embajadores de la Estrategia a Vicente Cuquerella, almirante de Acción Marítima; Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria; Luis Miguel Rodríguez, director de Navantia Reparaciones; Rafael Quesada, director de Repsol-Cartagena; Tomas Martínez, presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento y Montaje Industrial Naval; Pedro Saura, presidente del Centro Tecnológico Naval y del Mar.

"La Región se ha adelantado a otras regiones litorales de Europa con esta estrategia siendo la segunda comunidad en presentar un documento de estas características en España. Hoy seguimos dando paso en la puesta en marcha de esta Estrategia con la que nos posicionamos en sintonía con Europa y el desarrollo de la Política Marítima Integrada que se está planteando desde Bruselas", ha concluido la consejera.