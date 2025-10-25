La consulta popular sobre la instalación de la planta de biometano en Las Torres se realizará el 14 de diciembre

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La consulta popular sobre la instalación de una planta de biometano en Las Torres de Cotillas se celebrará el próximo 14 de diciembre. El Ayuntamiento torreño ha emitido hoy el decreto que regula esta votación (https://shorturl.at/n63sR), que formulará esta pregunta a los votantes, cuya respuesta será sí o no: '¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de producción de biometano y biofertilizante a partir de residuos orgánicos en Las Torres de Cotillas?'.

"Ha habido dilaciones en estos meses, provocadas tanto por la propia naturaleza de los trámites administrativos como por la defensa de los intereses de nuestro municipio. Y durante todo este tiempo hemos trabajado duro para alcanzar nuestro principal objetivo, que no es otro que realizar esta votación con todas las garantías legales para ejecutar la decisión de nuestra ciudadanía", explica el alcalde Pedro José Noguera.

Noguera recuerda que la consulta será vinculante y estará supervisada por una comisión de seguimiento de la Universidad de Murcia. "Quiero felicitar al personal técnico municipal que ha trabajado intensamente para realizar todos los trámites que nos han permitido formalizar la consulta", destaca.

DERECHO A VOTO

Podrán ejercer su derecho al voto todas las personas mayores de edad a la fecha de la votación, que tengan la nacionalidad española o sean ciudadanos de la Unión Europea, así como los extranjeros con residencia legal en España.

Esas personas deberán estar inscritas en el padrón municipal a la fecha de convocatoria de la consulta. La lista de votantes se pondrá a disposición de los vecinos en el Consistorio del 28 al 31 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, plazo en el que se formular las pertinentes reclamaciones sobre los datos incluidos.

Además, el voto por correo se sustituirá por el voto anticipado, que se podrá ejercer en el Ayuntamiento los días 28, 29 de noviembre, y 1, 2 y 3 de diciembre (de 10.00 a 13.00 horas).

CAMPAÑA INFORMATIVA

El Ayuntamiento torreño realizará una campaña informativa institucional del 12 al 26 de noviembre para facilitar la participación informada en el proceso de consulta. Se reservarán espacios públicos para que los interesados puedan colocar información sobre la consulta, así como espacios para realizar actos de campaña y debate.

Las mesas para la consulta popular estarán integradas por un presidente y dos vocales, que se designarán entre empleados públicos del Ayuntamiento o de cualquier administración con sede en la Región de Murcia que presten su colaboración.