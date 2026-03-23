Consumur propone una cumbre de presidentes de CCAA para desbloquear el eje ferroviario Cartagena-Albacete

MURCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Consumur ha solicitado formalmente por escrito la celebración de una cumbre con los presidentes de Castilla-La Mancha, Andalucía y la Región de Murcia, con el objetivo de desbloquear la reapertura de la línea férrea Cartagena-Albacete, según ha informado la organización en un comunicado.

En su calidad de promotora de la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, Consumur ha solicitado a los máximos representantes regionales que manifiesten su "pleno apoyo a las reivindicaciones que desde hace más de un año plantea la Comisión".

La plataforma ha considerado que, ante un compromiso ministerial "dudoso" tras la última reunión del pasado lunes, es necesario un "mayor empuje a nivel político" de las comunidades autónomas implicadas, según ha informado la organización.

Según ha trasladado el presidente de Consumur, Roberto Barceló, en la carta remitida a las autoridades, "la visibilidad de los presidentes de Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia supondría un más que claro espaldarazo para ayudar a agilizar el proceso de recuperación de dicha línea".

Barceló ha sostenido que, con este respaldo, el Ministerio de Transportes "no tendría la menor duda de que los intereses generales de la ciudadanía se anteponen a los intereses políticos cuando los mismos se expresan desde la justicia demandada".

Asimismo, ha aclarado que esta petición se realiza "sin que ello suponga tampoco entrar en colisión con los intereses del resto de comunidades autónomas del Estado español".

Entre los objetivos inmediatos que la Comisión ha puesto sobre la mesa destaca la urgencia de finalizar las obras para que la Agencia de Seguridad Ferroviaria autorice la apertura de la estación y el soterramiento "durante 2026".

Además, exigen la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) del tramo Murcia-Albacete y el restablecimiento de los trenes Alvia S-730, capaces de circular por vías convencionales y de AVE, lo que permitiría "plena autonomía sin necesidad de que los pasajeros tengan que hacer transbordo" en Albacete.

El presidente de Consumur ha insistido en que mostrar públicamente la vinculación de los tres mandatarios "supondría un gesto más que elocuente para continuar avanzando en los objetivos para que este corredor venga acorde a las necesidades que las tres regiones precisan para un desarrollo económico-social en base al potencial que las mismas tienen".