Consumur recomienda formalizar un contrato detallado con el local de celebración para evitar abusos en las comuniones

Archivo - Un grupo de niños se prepara para tomar la Primera Comunión - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) ha elaborado un decálogo de recomendaciones para asesorar a los ciudadanos ante el importante desembolso económico que suponen las celebraciones de comuniones.

La organización ha destacado como paso fundamental la formalización de un contrato por escrito donde se detallen de forma pormenorizada los precios y todos los servicios ofrecidos por el establecimiento hostelero.

Consumur aconseja comparar previamente varias ofertas similares y verificar que el local elegido cuenta con la licencia de apertura en regla para garantizar el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria y de seguridad.

La asociación ha advertido de que los regalos ofrecidos por algunas empresas suelen estar ya repercutidos en el precio del menú, por lo que recomienda no dejarse deslumbrar por estas promociones.

En cuanto a la planificación, ha sugerido concretar el número real de invitados una semana antes del evento para evitar costes innecesarios por cubiertos sobrantes o problemas de espacio.

Respecto a la calidad alimentaria, Consumur ha insistido en comprobar que se sirven las primeras marcas prometidas y que los productos frescos, como pescados y mariscos, mantienen un estado óptimo de conservación.

La entidad ha recordado que tanto el personal como las instalaciones deben observar estrictas normas de higiene y que el local debe contar con las medidas de seguridad obligatorias, como salidas de emergencia y extintores.

Finalmente, la organización ha recomendado solicitar siempre una factura detallada tras el banquete y ha recordado que los usuarios pueden interponer reclamaciones a través de su oficina virtual o su teléfono de atención.