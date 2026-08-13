El 1-1-2 contabiliza ocho asuntos relacionados con el eclipse, sin incidencias de gravedad

Policía Local durante el dispositivo por el eclipse solar en San Javier - 1-1-2

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 contabilizó ocho asuntos relacionados con el eclipse solar de este pasado miércoles. Cuatro correspondieron a asuntos de seguridad ciudadana y otros cuatro a obstáculos en la vía, todos ellos provocados por aglomeraciones de personas. La mayoría de ellos (cuatro) en zonas de playa de Cartagena.

Desde el 1-1-2 han señalado que ninguno de estos incidentes ha sido especialmente destacable.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias activó este lunes el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia, en situación de preemergencia.

En el dispositivo participaron cerca de 500 efectivos, entre policía local, voluntarios de protección civil, agentes medioambientales, brigadas forestales y personal adscrito a la Gerencia del 061.

El área de Medio Ambiente limitó el tránsito de vehículos y maquinaria a motor por los viales que atraviesan terrenos forestales desde las 6.00 horas del día 12 hasta las 7.00 horas de este jueves.

Por su parte, la Consejería de Salud previó que las 49 bases fijas y las 3 bases operativas con motivo del Plan Verano de la Gerencia del 061 estuvieran en estado de alerta, junto con el centro coordinador de urgencias y emergencias 061, para atender posibles incidencias.

Además, las puertas de Urgencias de los diferentes hospitales del SMS de la Región estaban preparados para prestar asistencia en el caso de que se hubieran producido lesiones derivadas de una incorrecta exposición durante el eclipse.