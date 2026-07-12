Controlado el incendio forestal de la Sierra de Las Moreras que obligó a evacuar vecinos en Mazarrón

Efectivos adscritos al Plan Infomur participan en las labores de extinción de un incendio forestal declarado este sábado por la tarde en una zona ubicada entre Bolnuevo y Cañada de Gallego de la Sierra de Las Moreras, en Mazarrón (Murcia).- 1-1-2

La Brigada de Investigación de Delitos Ambientales, dedicada a investigar infracciones contra la naturaleza, ha estado en el lugar

MAZARRÓN (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El mando de extinción ha declarado controlado a las 3.52 horas el incendio forestal declarado este sábado por la tarde en la Sierra de Las Moreras, entre Bolnuevo y Cañada de Gallego, en Mazarrón (Murcia), que había obligado a evacuar a los vecinos de las viviendas próximas al paraje y motivado la activación de la Situación Operativa 1 del Plan Infomur, según informa el '1-1-2'.

Durante toda la noche se ha mantenido en la zona un dispositivo de vigilancia, control y remate compuesto por brigadas forestales, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y Protección Civil de Mazarrón, encargada del avituallamiento.

También se han desplazado hasta el lugar miembros de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA), dependiente de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. Se trata de un grupo especializado de agentes medioambientales de la Región dedicada a investigar infracciones contra la naturaleza.

En la zona se encuentran dos brigadas forestales y miembros de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, entre otros servicios.

El incendio se declaró sobre las 17.46 horas de este sábado, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recibió más de una veintena de llamadas que alertaban sobre la presencia de llamas en la zona.

Según las primeras estimaciones de los servicios desplegados, el frente inicial del fuego se situaba en torno a los 300 metros de longitud.

Las características del terreno y la dificultad de acceso para los efectivos terrestres obligaron a movilizar un amplio despliegue de medios aéreos y de superficie.

En el operativo han intervenido agentes medioambientales, seis brigadas forestales, dotaciones de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), tres helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, el helicóptero de coordinación ACOVI, patrullas de la Guardia Civil, Protección Civil de Mazarrón, la Policía Local de Mazarrón y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias '061'.

El '1-1-2' recomienda no acceder a la zona del incendio y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.