Una convocatoria de ayudas fomenta que entidades sociales formen y contraten a desempleados

La Comunidad acaba de lanzar una convocatoria dotada con 3 millones de euros para impulsar la formación y el empleo - CARM

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha convocado ayudas por valor de tres millones de euros para que entidades sin ánimo de lucro formen y contraten a personas desempleadas mediante el desarrollo de programas experienciales que contribuyan a su inserción laboral.

El objetivo de estos programas es mejorar la cualificación de las personas desempleadas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral, combinando formación teórica y trabajo efectivo que les permita adquirir competencias y experiencia profesional.

A través de esta convocatoria, el SEF prevé formar a 140 personas mientras participan en las iniciativas de carácter social que desarrollan las asociaciones sin ánimo de lucro que resulten beneficiarias de estas ayudas.

Para ello, serán contratadas desde el inicio de estos programas bajo la modalidad de formación en alternancia por un periodo de entre seis y nueve meses. Cada proyecto contará con diez participantes, que percibirán el salario mínimo interprofesional durante toda su participación, además de dos pagas extraordinarias.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó que la colaboración con las entidades sociales "nos permite impulsar iniciativas en las que el empleo y el compromiso social van de la mano".

"Por un lado, ofrecemos a las personas desempleadas la oportunidad de formarse, adquirir experiencia profesional y mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral y, por otro, apoyamos la importante labor social que realizan estas organizaciones, proporcionándoles personal que refuerce sus plantillas", ha añadido.

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO

Además de la formación vinculada a cada programa, las personas participantes recibirán formación complementaria en competencias digitales, prevención de riesgos laborales e igualdad de género a través de talleres, charlas y jornadas especializadas.

Asimismo, cada participante contará con un orientador de referencia que le ayudará a diseñar un itinerario personalizado de inserción laboral y realizará el seguimiento de su desarrollo durante el programa. "Este acompañamiento permitirá adaptar las actuaciones a las necesidades de cada persona y reforzar sus posibilidades de acceder al mercado de trabajo", explicó Marín.

Las entidades sin ánimo de lucro interesadas en desarrollar estos programas, financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tienen hasta el 23 de octubre para presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica de la Comunidad.