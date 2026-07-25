COPRM considera "una necesidad" para la psicología y para la población regular las profesiones de la intervención social

Cristina Pastor, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) - COPRM

MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente el Proyecto de Ley que modifica las leyes de discapacidad y dependencia en cuyo texto se prevé impulsar una futura ley de regulación de las profesiones de la intervención social.

Esta futura ley permitirá regular las profesiones de la intervención social como son la psicología, el trabajo social y la educación social, una demanda que, tal y como ha explicado Cristina Pastor, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) y de la División de la Intervención Social del Consejo General de la Psicología de España (COP), "desde la organización colegial venimos reivindicando, ya que supondría un gran avance para los profesionales del ámbito que intervienen con personas familias y comunidades en situación de vulnerabilidad".

La norma pretende delimitar las funciones y atribuciones de cada perfil profesional, reconociendo las competencias compartidas y las propias lo que favorece el trabajo interdisciplinar y previene el intrusismo profesional estando esto orientado a mejorar la atención de las personas usuarias.

Previo a la aprobación de este Proyecto de Ley, el Ministerio abrió un proceso de consulta pública, en el que se hicieron aportaciones técnicas desde el Consejo General de la psicología, así como desde la sociedad española de psicología de la intervención social SEPIS, ambas con una reivindicación clara, "la de regular la psicología de la intervención social como profesión propia del ámbito de los servicios sociales, diferenciada y dotada de competencias, métodos y contexto de actuación específicos".

Pastor ha recordado que "es obligación de la administración, garantizar la mejor atención a las personas con calidad técnica".

En este sentido, ha reconocido que saben que los servicios sociales "atienden problemáticas muy complejas que afectan a la dimensión psicológica de las personas, por tanto, deben ser abordadas con profesionales cualificados con conocimientos especializados y competencias específicas en psicología de la intervención social".

Ha insistido en que es "imprescindible para la población, disponer de intervenciones psicológicas de calidad y una atención integral" y esto está recogido en la actual Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, sin embargo, ha lamentado, "sabemos que el reconocimiento efectivo de la atención psicológica depende mucho del territorio, siendo insuficiente o incluso inexistente en algunos lugares".

De igual forma, ha explicado que la Región se encuentra en el proceso de elaboración del catálogo de servicios sociales, lo que supone reflejar las prestaciones para la ciudadanía. Desde el COP Región de Murcia, han expresado la necesidad de que la psicología aparezca en este catálogo como "una prestación técnica de servicio garantizada para la población, lo que supondría garantizar la atención integral e interprofesional que dicta la ley, permitiendo así que las necesidades psicológicas de la población sean atendidas", ha defendido Pastor.

Por último, desde el COPRM esperan que la regulación nacional de las profesiones de la intervención social que pretende esta futura ley, junto con los avances que se pretenden realizar en las nuevas normas de la Región, "contribuya a conseguir unos servicios sociales de calidad para la ciudadanía".