El COPRM constituye un grupo de trabajo sobre Digitalización e Inteligencia Artificial

La psicóloga Aida Cano Esparza - COPRM

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la creación del Grupo de Trabajo (GT) 'Digitalización e IA', una iniciativa que busca liderar el análisis y la aplicación de tecnologías emergentes en la salud mental y el comportamiento humano.

Con este espacio, la institución pretende posicionar a la Región de Murcia como referente en la intersección entre psicología y tecnología, garantizando la innovación bajo criterios éticos, según ha informado el COPRM.

La creación de este grupo responde a la necesidad de promocionar la profesión psicológica en entornos tecnológicos y explorar cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede transformar áreas clave como la evaluación, intervención, formación e investigación.

El proyecto, impulsado por Aida Cano Esparza, está abierto a la participación de psicólogos y psicólogas colegiados interesados en generar sinergias interdisciplinarias y compartir experiencias sobre los efectos de la IA.

Bajo el marco del Reglamento de Grupos de Trabajo del COPRM, el GT se ha fijado cuatro metas fundamentales: potenciar la divulgación científica sobre IA aplicada; incrementar la competencia y habilidades tecnológicas de los colegiados; velar por la ética y la calidad en las intervenciones digitales; y fomentar una investigación crítica sobre los riesgos de los algoritmos y la telepsicología.

Para cumplir con estos objetivos, la hoja de ruta del grupo contempla acciones en cuatro áreas específicas. En formación, se prevén talleres y seminarios sobre competencias digitales; en investigación, se realizarán grupos de lectura y colaboraciones universitarias; en divulgación, se elaborarán guías de asesoramiento tanto para profesionales como para la ciudadanía; y en materia ética, se redactarán propuestas para asegurar los derechos de las personas frente a los sistemas de IA.

Finalmente, el COPRM ha subrayado que este grupo no se limitará a la psicología clínica, sino que extenderá su actividad a los ámbitos educativo, del trabajo, jurídico y de intervención comunitaria. Con esta estructura, el colegio busca asegurar que la tecnología actúe como una herramienta aliada de la profesión, siempre bajo el rigor científico y el compromiso ético.