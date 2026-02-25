Coral convoca los Premios Nacionales al Emprendimiento Científico - UCAM

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de emprendimiento científico en España Coral ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para los Coral Awards: Premios al Emprendimiento Científico.

La iniciativa, surgida desde el ecosistema de innovación de UCAM HiTech, pretende rendir homenaje a los científicos que, "más allá de la excelencia investigadora, asumen el compromiso de emprender para que sus hallazgos mejoren la vida de las personas", según han informado desde la institución.

PARA TODAS LAS ETAPAS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La convocatoria pone especial énfasis en el talento incipiente, permitiendo la participación de investigadores que cuenten con una idea sólida y evidencia científica, sin necesidad de tener una estructura empresarial constituida, ni siquiera, una patente.

La organización ha establecido cinco premios. El Premio Proyecto con Potencial, dirigido a científicos con ideas brillantes que aún no han dado el salto a la empresa, y el Premio Proyecto con Impacto, que premia a emprendedores que ya han constituido sus startups o spin-offs. Asimismo, se otorgará un Premio Honorífico a un emprendedor consolidado cuya trayectoria profesional sirva inspiración para el conjunto de la comunidad.

En el ámbito institucional, los premios distinguen dos niveles de compromiso con el ecosistema innovador a través de sendas categorías específicas. Por un lado, el Premio Institución Impulsora Emergente reconocerá la labor de universidades y entidades que han iniciado la siembra de la cultura emprendedora. Por otro lado, el Premio Institución Referente en Emprendimiento Científico homenajeará a aquellas organizaciones consolidadas que actúan como "faro" en el sector y llevan años convirtiendo la investigación en soluciones reales.

INSCRIPCIONES Y GALA DE CELEBRACIÓN

Tanto investigadores independientes como instituciones de apoyo al emprendimiento podrán presentar su candidatura a través de la plataforma Coral hasta el próximo 10 de abril de 2026.

La gala nacional se celebrará el 30 de junio en Madrid, concebida como la gran "fiesta del emprendimiento científico", evento donde la inspiración, la divulgación y el reconocimiento se unirán para dar valor a quienes se arriesgan por el progreso común.

Para más información e inscripciones: https://thecoral.net/coral-awards/