Asciende a 17 el número de contagiados en la Región por el brote importado desde Bolivia

MURCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de contagiados en la Región por el brote de coronavirus importado desde Bolivia asciende a 17 personas en los municipios de Murcia y Cartagena, y hay más de 60 contactos estrechos de los infectados en cuarentena, según ha hecho saber este martes el consejero de Salud, Manuel Villegas.

En concreto, el vuelo procedente de Bolivia aterrizó en España el 3 de junio, con tres pasajeros que se dirigían a la Región de Murcia, aunque se ha detectado otro pasajero que dio positivo en Cataluña. "Alguna persona se pudo contagiar en el avión, pero alguno de ellos ya vino positivo desde Bolivia porque procedía de una zona en la que, en teoría, estaban en cuarentena", según Villegas.

Los primeros contagios se detectaron el 17 de junio y el brote fue declarado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad al proceder el avión de Bolivia. Los 17 infectados han dado positivo a la prueba de PCR y se encuentran en aislamiento, mientras que los 60 contactos estrechos están en seguimiento clínico y en cuarentena.

El consejero ha señalado que los viajeros que viajaron desde Bolivia "son residentes en España", por lo que "tenían la posibilidad de regresar a sus domicilios". El problema, añade, es que "probablemente tenían que haber hecho una cuarentena de 14 días y no la realizaron". Por contra, lamenta que estos viajeros han estado haciendo "su vida normal, contagiando fundamentalmente a las personas que conviven con ellos o en instituciones de ocio a otros grupos familiares".

"Gracias a Dios, a nivel laboral todavía no hay demostración de que esto haya provocado algún problema", según Villegas, quien señala no obstante que la Consejería lo está vigilando "para que no haya diseminación del brote a otros niveles".

COMITÉ DE SEGUIMIENTO POSTCOVID

Villegas ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la constitución del Comité de Seguimiento poscovid de la Región de Murcia, un órgano presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, y que se reunirá semanalmente para hacer una evaluación y toma de decisiones relacionadas con la pandemia en la Comunidad en la nueva fase de reactivación tras el estado de alarma.

En concreto, este órgano abordará la situación epidemiológica en la Región, el aprovisionamiento de material de prevención y protección por parte del Servicio Murciano de Salud (SMS) y el seguimiento de los puntos más vulnerables. Estará presidido por López Miras y contará con la participación de la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y política Social, Isabel Franco, y el propio Villegas, así como responsables del SMS y del Servicio de Epidemiología y Salud Pública.

En esta primera reunión se ha analizado el origen y la relación de los últimos casos confirmados y su lugar de residencia; así como el informe de aprovisionamiento de material sanitario de prevención y protección. En el turno de ruegos y preguntas, el Comité ha hecho hincapié en la trascendencia de la responsabilidad social y la autoprotección en esta fase de reactivación.

En concreto, Villegas ha emplazado a continuar con las medidas de distanciamiento personal mínimo y de protección, así como a alertar ante la aparición de cualquier síntoma llamando al '900-121212' y a quedarse en el domicilio para evitar contagiar a alguien. "Nos jugamos mucho, pero seguro que todo va a salir bien", ha remarcado.

Según los últimos datos del Servicio de Epidemiología de la Región, el número de afectados total desde el inicio del brote asciende a 3.269 personas, con 69 positivos activos actualmente.

