La Región de Murcia firma una orden para que cesen todas las actividades no esenciales

MURCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado una orden, que será publicada previsiblemente este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y que ha sido enviada al Gobierno de la Nación para que sea aprobada "por la autoridad competente", para exigir que cesen todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento y la supervivencia de la ciudadanía.

López Miras, que ha comenzado su comparecencia acordándose de las familias de las dos víctimas mortales por coronavirus de la Región de Murcia, ha subrayado que tras hablar con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez, "es el momento de actuar".

"Ya dije que no me iba a temblar el pulso para tomar medidas y no era una frase hecha. Las características de este virus hace que tengamos que tomar medidas más contundentes", en relación a esa nueva orden que entrará en vigor mañana.

Entre esas actividades esenciales, según ha citado el presidente, está el transporte de mercancías, la industria alimentaria, los establecimientos de alimentación, gasolineras, bancos, servicios de Correos, Medios de Comunicación o las empresas del sector primario.

"La medida ha sido firmada y exijo que sea ejecutada por la autoridad competente", ha aseverado López Miras, que explica que esta decisión "consensuada" para no seguir poniendo en riesgo a aquellas personas que no puede guardar distancias de seguridad en el trabajo, o que tienen que interactuar entre ellas o necesitan desplazarse.

El presidente murciano le había trasladado al presidente Pedro Sánchez esta decisión para que fuera adoptada en el Conjunto del Estado, algo a lo que se ha negado, según ha explicado. "Prefiero el desgaste económico a la pérdida de vidas humanas", señala, convencido de que esta decisión se adoptará más pronto que tarde en el resto de España.

"Cuanto antes paremos esta pandemia antes se podrá comenzar la recuperación económica", pero ha insistido en que "la economía se puede recuperar, una vida no". Y para luchar contra una situación que "apenas ha comenzado", López Miras ha vuelto reclamar el material sanitario que se necesita "para ganar esta guerra".

Según ha indicado, casa semana se emplean 100.000 mascarillas y, según la Delegación del Gobierno solo se han recibido desde que comenzó la pandemia 56.000, por ello ha adelantado que ya han comprado cinco millones de mascarillas que están a la espera que lleguen a la Región de Murcia.

El presidente murciano también se ha quejado de que no han llegado los test rápidos "que dijeron que llegarían este fin de semana. Ahora nos dicen que habrá que esperar 48 horas", mientras se han habilitado cuatro puestos para recoger muestras. En total se han recogido 500 pero hasta que no lleguen los test no podrán ser analizadas.

Del mismo modo, ha sido crítico con la falta de 8.000 test, 16.000 batas y considera de dudosa aplicación el traspaso de las residencias privadas a la gestión pública, aunque según ha dicho "acatará esa decisión".

LOS HOTELES A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

En el Consejo de Gobierno Extraordinario también se ha acordado que todos los hoteles de la Región de Murcia queden a disposición de la CARM y puedan ser utilizados, llegado el caso, bien como alojamiento para personal sanitario, bien como espacio de prestación de servicios sanitarios en el caso de los hospitales colapsen.

Por otro lado, se ha acordado que se renueven automáticamente por tres meses las recetas para evitar que los mayores se pongan en riesgo a la hora de desplazarse a los centros sanitarios.

López Miras ha dicho que habrá tiempo de abordar la recuperación económica para la cual le ha insistido al presidente Sánchez el Estado deberá compensar el sobrecoste que están asumiendo las CCAA y que está generando la gestión de pandemia.

A preguntas de los periodistas, el presidente regional ha dicho que tanto Galicia como Andalucía se encuentran en una situación similar a la Región de Murcia: han recogido muestras pero aún no disponen de los test rápidos.

Por otra parte, el consejero de Salud, Manuel Villegas, ha vuelto a remarcar que no se sabe cuando podrán colapsar la Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales, y aunque a día de hoy sigan habiendo camas libres "lo peor está por llegar", ha subrayado.

Villegas también ha aclarado que se están manteniendo las citas de ginecología que tienen que ver con la ecografía de la semana 32 porque es una prueba que solo se realiza en la ciudad sanitaria de la Arrixaca y porque es crucial para detectar el riesgo de malformación.

Sanidad está contacto con todas las residencias de mayores de la Región de Murcia, activando los protocolos necesarios cuando se detectan casos positivos, como es el caso de dos residencias, una en Santomera y otra en Cartagena.

Por último, López Miras ha señalado que ya se ha tomado la decisión de cerrar también todos los servicios que se presenten en la CARM y no sean esenciales en estos momentos, estableciendo servicios mínimos para evitar exponer a los trabajadores públicos.