Corredores verdes frente a la degradación ambiental en el entorno del Mar Menor

Maquinaria operando sobre el estrato arbóreo en la Colada de Cantarranas, cerca de Los Belones en Cartagena. - CARM

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha puesto en marcha el proyecto 'Actuaciones de mejora de las vías pecuarias situadas en el entorno del Mar Menor', una intervención destinada a consolidar estos antiguos caminos ganaderos como corredores verdes esenciales frente a la degradación ambiental y a recuperar el valor ecológico, cultural y funcional que históricamente han representado en el territorio.

La actuación cuenta con una inversión de 156.579 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que actualmente estas vías "son infraestructuras verdes que ayudan a conectar espacios, favorecer la biodiversidad y frenar procesos de degradación ambiental".

En este sentido, añadió que "actuar sobre ellas significa reforzar su capacidad para unir hábitats, reducir la erosión y mejorar la calidad ambiental del territorio, al tiempo que se favorece un uso público ordenado y sostenible".

SEÑALIZACIÓN PARA REFORZAR SU VALOR PÚBLICO Y FUNCIÓN AMBIENTAL

La primera línea de actuaciones consiste en la instalación de 40 paneles informativos en 15 vías pecuarias, una medida destinada a mejorar su identificación y a poner en valor su carácter público. Los paneles detallan normativa, trazado e información ambiental, facilitando un uso responsable por parte de senderistas, ciclistas y ganaderos.

El consejero subrayó que estas vías pecuarias "son corredores verdes estratégicos que permiten conectar espacios naturales, zonas agrícolas de bajo impacto y ramblas que desembocan en el Mar Menor; mejorarlas significa fortalecer la infraestructura verde del litoral murciano".

RESTAURACIÓN VEGETAL Y MEJORA DE HÁBITATS EN MÁS DE SEIS HECTÁREAS

La segunda línea del proyecto se centra en trabajos de restauración ambiental en tres vías pecuarias emblemáticas: Colada de la Rambla de Trujillo, Colada de Cantarranas y Colada de Fontes, todas ellas de dominio público. Los trabajos abarcan más de seis hectáreas, donde se realizan plantaciones de vegetación autóctona, mejoras de suelo, creación de bandas lineales de vegetación y actuaciones selvícolas selectivas.

En zonas de cauce y rambla se implantan tarayales y matorral asociado (Tamarix boveana, Tamarix canariensis o Atriplex halimus) que reducen la erosión, filtran escorrentías y contribuyen a evitar la llegada de sedimentos y nutrientes a la laguna. En los senderos vinculados a estas vías se crean alineaciones de pinar, algarrobos, acebuches, higueras y aromáticas que proporcionan sombra, aumentan la biodiversidad y refuerzan la función ecológica de estos corredores.

El proyecto incluye también labores de manejo del estrato arbóreo mediante clareos y claras selectivas en masas de pinar, especialmente en las Coladas de Cantarranas y de Fontes. Estas actuaciones mejoran la estabilidad del arbolado, favorecen el crecimiento de los mejores ejemplares y reducen el riesgo de incendios mediante podas controladas y la gestión adecuada de la biomasa generada.

El titular de Medio Ambiente explicó que "la restauración ecológica de las vías pecuarias tiene un efecto directo en la mejora del Mar Menor, porque actúan como filtros verdes naturales y barreras frente a la erosión y la escorrentía". También resaltó que "estos corredores verdes contribuyen a un modelo territorial más sostenible, integrando actividad agraria, biodiversidad y uso público desde una perspectiva de conservación".

INTERVENCIÓN FRENTE A LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Este proyecto forma parte de la estrategia regional para reforzar la red de infraestructuras verdes del entorno del Mar Menor, especialmente en aquellas zonas en las que la presión agraria, urbana y climática ha acelerado procesos de degradación ambiental. La restauración de las vías pecuarias permite crear ejes que conectan ecosistemas fragmentados, aumentan la resiliencia del territorio y contribuyen a mejorar el paisaje y la funcionalidad ecológica del litoral.

Vázquez afirmó que "la Región de Murcia avanza en la consolidación de corredores verdes que mejoran el territorio y ayudan a recuperar la salud ambiental del Mar Menor; estos proyectos son una pieza más del esfuerzo global que estamos llevando a cabo".