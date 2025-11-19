Cortylandia regresa este viernes a Murcia con 'La ciudad del tiempo' y un espectáculo especial de Murci-Insectos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cortylandia regresa este viernes a la Avenida de la Libertad con el montaje 'La ciudad del tiempo' y con él comenzará la celebración de la Navidad en Murcia.

La instalación cuenta con unas dimensiones de 40 metros de ancho por 16 de altura y recrea un escenario protagonizado por Clock, un gran reloj de cuco que marca la vida de una ciudad fantástica donde minutos y segundos bailan al compás del tic-tac. La instalación incluye más de 20 personajes animados y 40 movimientos motorizados, con un espectáculo musical de, aproximadamente, 17 minutos, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Un año más, Murcia es una de las dos únicas capitales españolas, junto con Madrid, que cuentan con un espectáculo de estas dimensiones, que este año alcanza su edición número 47.

"Cortylandia es un ejemplo de cómo los espacios públicos pueden transformarse en lugares de encuentro, convivencia y emoción para miles de familias murcianas", ha apuntado el concejal de Desarrollo urbano y Ciudad Inteligente, José, Guillén. Además, ha destacado que "la celebración de este espectáculo complementa la estrategia municipal de dinamización urbana, generando actividad económica y reforzando la identidad navideña de el municipio al tiempo que impulsamos un modelo de ciudad más vivo, participativo y accesible".

Por su parte, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha subrayado que Cortylandia "forma parte ya del imaginario colectivo de Murcia y contribuye a fortalecer nuestras tradiciones navideñas, combinando creatividad, música e ilusión en un espacio emblemático del centro". El edil ha remarcado que Murcia "se ha convertido en una de esas ciudades destino a las que a murcianos y visitantes les apetece venir para poder disfrutar de esa gran oferta cultural y de ocio que se ofrece desde el Ayuntamiento con ese itinerario norte-sur que comienza en el Gran Árbol de Navidad, que pasa por el Mercadillo Artesanal de Alfonso X, por la Glorieta de España y que finaliza en el Jardín de los Sueños, al que el año pasado se le sumó este nuevo escenario, como es Cortylandia".

El espectáculo ofrecerá pases diarios del 22 de noviembre al 6 de enero, con funciones de mañana a las 12.00, 13.00 y 14.00 horas y de tarde a las 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas, con horarios especiales en Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo.

INICIO CON MURCI-INSECTOS Y LA INAUGURACIÓN DEL MERCADO NAVIDEÑO

La inauguración de Cortylandia contará con un show exclusivo de Murci-Insectos, que abrirá el acto del viernes a partir de las 19.00 horas. El programa incluye varias actuaciones musicales y una puesta en escena especialmente creada para esta ocasión, que acabará con la intervención del alcalde y del director de El Corte Inglés antes de la cuenta atrás del encendido oficial.

El acto será accesible para personas con discapacidad auditiva gracias a la presencia de un intérprete de Lengua de Signos.

Además, este viernes se inaugurará el Mercado Navideño de la Avenida de la Libertad, que abrirá sus puertas tras el encendido de Cortylandia. Estará compuesto por una decena de casetas de productos típicos y tres food trucks, además de un belén inclusivo de 6 metros elaborado por el Centro Especial de Empleo de la Fundación Prometeo de Torre Pacheco.