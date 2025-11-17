La creación de empresas aumenta en la Región un 15,6% en octubre, según los registradores

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La constitución de sociedades mercantiles aumentó en la Región de Murcia un 15,6% en octubre, con un total de 289, frente a las 250 del mismo mes de 2024, según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores de España publicada este lunes.

De esta forma, la Región fue la séptima comunidad autónoma en la que más creció la constitución de sociedades mercantiles el pasado mes.

En cuanto a las ampliaciones de capital, la Región contabilizó en el décimo mes del año un descenso del 18,6%, al pasar de 97 en octubre de 2024 a 79 el pasado mes, lo que representa el mayor descenso por comunidades.

Por su parte, se inscribieron 21 concursos de acreedores en los registros mercantiles de la Región de Murcia, tres más que en el mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, España ha registrado en octubre la constitución de 11.719 empresas, frente a las 10.754 registradas en el mismo mes de 2024, lo que supone un crecimiento del 9%.

Con este resultado, se encadenan seis meses consecutivos de crecimiento interanual tras las caídas registradas en el primer cuatrimestre. El mayor repunte se produjo en mayo, con un incremento del 35,9%, mientras que en los meses posteriores se mantuvieron tasas positivas, aunque más moderadas, alcanzando en octubre el 9%.

Por comunidades autónomas, Baleares, Canarias y La Rioja lideran el crecimiento de nuevas empresas creadas, con incrementos del 31,2%, 25,5% y 22%, respectivamente. Por el contrario, Navarra y Extremadura registran las mayores caídas (-43,4% y -7,4%).

Por otra parte, el informe de los Registradores refleja que Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran siete de cada diez constituciones de nuevas sociedades mercantiles.

LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL CAEN UN 0,2%

Por su parte, las operaciones de ampliación de capital, que reflejan la confianza de las empresas en sus proyectos de crecimiento, han mostrado una evolución favorable en los últimos meses, con incrementos continuados desde mayo.

Sin embargo, en octubre se ha registrado una ligera disminución del 0,2% respecto al mismo mes del año anterior. "Los próximos datos mensuales permitirán determinar si se trata de un ajuste puntual o de un cambio en la tendencia", han señalado los registradores en una nota.

En cuanto al análisis por territorios, y como es habitual, Madrid encabeza el volumen de operaciones con 679 ampliaciones registradas en octubre, lo que supone un descenso del 1,6% frente al mismo mes del año anterior. Le sigue Cataluña con 478 ampliaciones, un 5,3% más.

En el conjunto de territorios, los mayores incrementos se observan en Extremadura (36%), Cantabria (33,3%), Ceuta y Melilla (33,3%) y Navarra (23,8%), mientras que descienden más en la Región de Murcia (-18,6%), Canarias (-14,8%) y Castilla y León (-10,1%).

CAEN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES INSCRITOS UN 15,3%

El informe de los registradores también refleja que durante el mes de octubre se han inscrito 364 concursos de acreedores en los Registros Mercantiles, lo que representa un descenso del 15,3% en comparación a un año antes, cuando se alcanzaron los 430 concursos en el mismo periodo.

Las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran conjuntamente más de la mitad de los concursos registrados en este mes.