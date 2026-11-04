La creación de material ofensivo con IA en los centro educativos será sancionado como falta muy grave

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita el IES Juan Carlos I (Murcia) para conocer la figura del juez de paz educativo, dentro del programa 'Educando en justicia' - CARM

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo decreto de convivencia que reforzará la disciplina y el respeto en los centros educativos para luchar contra el acoso escolar, sancionará como falta muy grave la creación de material ofensivo mediante inteligencia artificial.

Este decreto, que está en tramitación, incluirá aportaciones realizadas por la comunidad educativa tras las reuniones de trabajo mantenidas con la Consejería de Educación y Formación Profesional y una vez finalizado el trámite de audiencia, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha explciado que "entre las medidas propuestas que se añadirán se encuentra que la captura, grabación, modificación, publicación o difusión de imágenes, vídeos, audios o comentarios, vinculados a la vida escolar que vulneren el derecho al honor, la dignidad de la persona, la intimidad personal y familiar o la propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa, y se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, incluyendo la modificación, recreación de la voz o imagen personal generados por inteligencia artificial".

Asimismo, contempla que se califique con la puntuación mínima al alumnado que copie o facilite que otro estudiante copie en los exámenes.

El decreto se aplicará también en el periodo de prácticas formativas en empresas para el alumnado de Formación Profesional e incluirá que la prohibición de fumar en todos los centros educativos se extienda al uso de los 'vapers'.

El nuevo decreto tiene como objetivo establecer las normas de respeto y disciplina en materia de convivencia escolar, la tolerancia cero contra el acoso escolar, endurecer las sanciones relacionadas con este ámbito, que incluyen la expulsión definitiva del centro para casos de acoso demostrado, refuerza la autoridad docente y se impone más disciplina y respeto en los centros educativos endureciendo las sanciones para comportamientos como desobediencia, incorrección, insulto, amenaza y agresión, con el fin de mejorar el clima de convivencia y que las aulas y su entorno sean espacios seguros.

La normativa continúa su tramitación en los servicios jurídicos de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

JUECES DE PAZ EDUCATIVOS EN EL IES JUAN CARLOS I

Marín ha visitado el IES Juan Carlos I (Murcia), junto con el director del centro, José Ramón López, y el magistrado Rafael Ruiz Giménez para conocer el funcionamiento del juez de paz educativo, con motivo de la conmemoración este próximo jueves del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, declarado por la Unesco.

El juez de paz, que forma parte del programa 'Educando en justicia', es una de las iniciativas puestas en marcha por la Consejería para mejorar la convivencia en los centros. El IES participa en el proyecto formando a alumnos que median en los conflictos de convivencia que surgen.

'Educando en justicia' se celebra en centros de la Región desde 2006, en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y cuenta este curso con la participación de más de 47.500 alumnos de 214 centros educativos.

Además, el IES Juan Carlos I resultó ganador en 2023 del certamen 'Frases mayúsculas', destinado al alumnado de Primaria, Secundaria y FP con el objetivo de que los estudiantes creen frases o eslóganes originales, inspiradores y motivadores que contengan un mensaje para mejorar el bienestar y la convivencia escolar en los centros educativos y luchar contra el acoso. La frase ganadora del IES Juan Carlos I fue 'Los gritos interiores son difíciles de oír', que se encuentra plasmada en un grafiti en el instituto.

DESCENSO DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES ABIERTOS POR ACOSO ESCOLAR

Según los últimos datos del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Región de Murcia, pertenecientes al curso 2023-2024, se detectó un descenso en el número de expedientes abiertos por acoso escolar y en los que finalizan con evidencias de acosos.

En concreto, se abrieron 640 protocolos por posible acoso, de los que 54 concluyeron con evidencias de acoso, lo que supone que un 8,43 por ciento de los protocolos abiertos contaban con evidencias de acoso, cifra que desciende más de un punto en relación con el curso anterior (2022-2023), que se abrieron 645 protocolos de acoso, de los que 64 (9,9 por ciento) finalizaron con evidencias de acoso.

Estos datos destacan que muchas situaciones se resuelven sin evidencias de acoso gracias a la detección temprana, a la proactividad de los centros educativos a la hora de detectar posibles situaciones que afecten al clima de convivencia y a la respuesta inmediata que ofrecen.

Asimismo, en el curso 2023-2024 la valoración que realizaron los centros educativos sobre el clima de convivencia escolar obtuvo una puntuación media de 4,10 sobre 5, un dato que se mantiene estable respecto a cursos anteriores.