Las creadores de 'Sorda', la oceanógrafa Inmaculada Torres y Escuelas Rurales de Salud, Premios 8 de Marzo

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad ha dado a conocer al Consejo de Gobierno las candidaturas galardonadas en la 27 edición de los Premios 8 de Marzo que promueve la Comunidad para reconocer a las mujeres y colectivos de la Región que destacan por su implicación en la defensa de la igualdad de género, dentro del ámbito social, cultural, político y económico.

Entre un total de 28 candidaturas, el jurado ha determinado que el premio a la 'Mujer Murciana del Año' recayera en las directoras y guionistas de la película 'Sorda', Eva Libertad García y Nuria Muñoz, un film rodado en lengua de signos, nominado a siete 'Premios Goya' y que fue uno de los tres finalistas para representar a España en los Oscar.

Ambas directoras cuentan con una larga trayectoria profesional, cuyos trabajos han supuesto una importante contribución a la cultura y al cine español, y también un impulso a la igualdad y a dar visibilidad a la diversidad femenina. En el caso de 'Sorda', es la primera película española que rompe con los estereotipos de vulnerabilidad y tiene como protagonista a una mujer con discapacidad auditiva que se enfrenta al desafío de la maternidad.

En la modalidad de mujeres destacadas dentro de las entidades sociales, ha sido reconocida la oceanógrafa y doctora en Biodiversidad y Gestión Ambiental, Inmaculada Torres, por su trayectoria de más de 25 años, siendo un referente femenino en el ámbito marino-pesquero de la Región de Murcia.

Torres es actualmente oceanógrafa de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón y promotora de la futura Asociación de Mujeres del Mar de la Región de Murcia. Destaca por su excelencia científica y por haber impulsado iniciativas pioneras en educación ambiental y profesionalización del sector pesquero. Además, ha liderado la implantación de un modelo de gestión de fondos europeos reconocido a nivel nacional e internacional, centrado en la diversificación económica, la sostenibilidad y la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes en las comunidades costeras.

El premio al colectivo que ha destacado por su trabajo a favor de la igualdad ha correspondido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, por su proyecto 'Escuelas Rurales de Salud'.

Una iniciativa que permite acercar la educación sanitaria y actividades formativas de salud femenina, buen uso de medicamentos, de prevención, bienestar y conciliación a aquellos núcleos de población alejados del casco urbano, donde las mujeres suelen ser cuidadoras principales y se enfrentan a mayores desigualdades en acceso a la información y al autocuidado. El proyecto está liderado mayoritariamente por farmacéuticas comunitarias, convirtiendo las farmacias rurales en espacios de cohesión social y en redes continuas de apoyo.

El acto institucional de entrega de galardones tendrá lugar el viernes, 6 de marzo, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.