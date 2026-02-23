CreaMurcia 2026 regulará por primera vez el uso de IA en varias categorías para garantizar innovación y creatividad

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, presenta la XXXIV edición del concurso CreaMurcia 2026 - EUROPA PRESS

La XXXIV Edición del Certamen de Creación Artística del Ayuntamiento de Murcia, CreaMurcia 2026, regulará por primera vez el uso de la Inteligencia Artificial en varias categorías para garantizar la innovación y la creatividad. En concreto, estará prohibido su empleo en las de Fotografía, Cómic, Literatura y Diseño Gráfico.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, quien ha señalado que el plazo de inscripción para las 13 categorías ya está abierto en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia.

El Certamen, que en la edición anterior superó la cifra histórica del millar de participantes, estrena nuevo emblema con la imagen gráfica de un rayo, símbolo de impacto y energía de los jóvenes artistas murcianos, manifestando que esto "no es para cualquiera, es para quien se atreve. El talento real no pide permiso, lo toma", reza.

Este año se mantienen las mismas categorías: Artes Escénicas, Artes Plásticas, Artes Visuales, Cómic, Cortometrajes, Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Fotografía, Gastronomía, Literatura y Música (en las categorías de Pop-Rock, Otras Tendencias y Canción de Autor). La cuantía total de los premios asciende a 45.500 euros, repartidos según lo establecido en cada disciplina.

Durante la presentación, la concejal ha recordado que "el CreaMurcia continúa siendo un escaparate imprescindible para la proyección de nuevas creaciones y artistas, consolidándose como referente nacional e internacional del talento emergente".

Por primera vez, CreaMurcia 2026 establece normas específicas para el uso de la Inteligencia Artificial en determinadas disciplinas incluyendo Música en sus tres categorías, Artes Plásticas, Gastronomía, Diseño de Moda, Cortometrajes, Artes Visuales y Artes Escénicas.

De forma que los participantes que hagan uso de IA deberán aportar un documento explicativo en el que se detalle cómo se ha utilizado y en qué fase del proceso creativo ha intervenido. Según ha explicado la edil, en algunas categorías la IA "puede incluso reforzar la imagen creativa y la intención de los artistas".

El uso de IA quedará expresamente prohibido en Fotografía, Cómic, Literatura y Diseño Gráfico con el objetivo de garantizar que las obras presentadas reflejen íntegramente la creatividad y el talento individual de los autores sin intervención artificial.

La concejal ha recordado que en la edición del pasado año se detectaron algunas obras en las que se había hecho uso de esas disciplinas de la IA y los jurados "las descartaron, pensando que no es una obra original realmente del artista".

REQUISITOS

Podrán inscribirse personas nacidas entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2010 salvo en la disciplina de Artes Escénicas, que no está sujeta a este límite.

Asimismo, deberán ser residentes en el municipio de Murcia o, en su defecto, acreditar que ejercen una actividad laboral o académica en el municipio durante el periodo 2025/2026, con excepción de la disciplina de Gastronomía.

Con la XXXIV edición CreaMurcia 2026 refuerza su compromiso de visibilizar la creatividad emergente ofreciendo incentivos promocionales, exposiciones, conciertos, proyecciones audiovisuales y representaciones en vivo.

Esta plataforma ha sido clave en la proyección de numerosos artistas locales que destacan en el ámbito nacional e internacional.

Los plazos de finalización de inscripción para cada disciplina son los siguientes: Música/Pop-Rock, 8 de marzo; Música/Otras Tendencias, 24 de marzo; Música/Canción de Autor, 26 de marzo; Fotografía, 14 de abril; Artes Plásticas, 16 de abril; Cómic, 21 de abril; Literatura, 23 de abril; Gastronomía, 28 de abril; Diseño Gráfico, 30 de abril; Diseño de Moda, 5 de mayo; Cortometrajes, 7 de mayo; Artes Visuales, 12 de mayo; y Artes Escénicas, 14 de mayo.