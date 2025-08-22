Crece un 35% el número de usuarios de la piscina municipal de Santomera en el primer semestre

SANTOMERA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La piscina municipal de Santomera, que lleva por nombre el del nadador profesional Diego Mira, natural del municipio, ha recibido en el primer semestre del año más del 35% de usuarios respecto a los contabilizados en el mismo periodo del año anterior, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, entre enero y marzo de 2025, la instalación registró un incremento del 35,7% de usuarios, y entre abril y junio, del 37,3%, mientras que la cifra de personas que usó esta piscina municipal en 2024 ascendió a 2.313, un 25% más que en 2023.

El crecimiento experimentado el pasado año fue "especialmente notable" en los meses de verano, ya que solo en julio y agosto se contabilizó cerca de un millar de usuarios, lo que supone un 5,5% más que el año anterior y un 15,6% más que en 2022.

La piscina ha acogido este viernes el evento 'Una mañana con Diego Mira', en el que el santomerano ha impartido una masterclass teórico-práctica para decenas de vecinos y vecinas a la que también ha asistido el concejal de Deportes, José Antonio Martínez.

Martínez ha explicado que el incremento de usuarios "confirman que nuestra apuesta por mejorar las instalaciones e impulsar la oferta de actividades está funcionando".

"Seguiremos trabajando para que esta piscina sea un espacio moderno, accesible y seguro, donde vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutar de los beneficios de la actividad física y del ocio saludable", ha subrayado Martínez, quien ha avanzado que el Consistorio ha firmado un convenio con el Club Natación Fuensanta UCAM para la creación de una escuela de natación.

'Una mañana con Diego Mira' ha reunido a decenas de participantes, especialmente niños y niñas, que han disfrutado de una jornada de aprendizaje y convivencia. Durante la sesión teórica, el deportista ha compartido los retos de su carrera y las claves de su última temporada, mientras que en el agua ha ofrecido consejos y técnicas de mejora para perfeccionar la práctica de la natación.

El edil José Antonio Martínez ha agradecido la "cercanía" e "implicación" del nadador santomerano y ha destacado "el orgullo que supone ver a Diego de nuevo en su casa, compartiendo su experiencia y sus conocimientos".

"Diego es un ejemplo de esfuerzo y superación que inspira a todos nuestros jóvenes, llevando el nombre de nuestro municipio por todos los campeonatos del país", ha añadido.

PROYECCIÓN OLÍMPICA

Tres veces campeón nacional absoluto en espalda y actual campeón en 400 estilos, Diego Mira ha representado a España en competiciones de primer nivel como los Juegos del Mediterráneo o el Campeonato de Europa. Este año, además, se proclamó campeón de España en 200 espalda, superando a Hugo González.

En reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento de Santomera le otorgó en septiembre de 2023 la Medalla al Mérito Deportivo. Meses después, en febrero de 2024, se aprobó que la piscina municipal pasara a llevar su nombre.

Actualmente, está becado por el Gobierno regional como deportista de alto nivel con proyección olímpica para Los Ángeles 2028.

Sus primeros pasos en la natación los dio en la Escuela Municipal de Santomera con 4 años. Posteriormente se incorporó al Club Natación Fuensanta de Murcia, en el que compitió hasta 2020. Desde entonces ha formado parte de la selección nacional en numerosas competiciones internacionales.