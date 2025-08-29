La criminalidad baja un 1,7% en Andalucía en el primer semestre del año, con 2.746 delitos menos

Archivo - Imagen de archivo de un policía nacional. - POLICÍA - Archivo

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cerró el primer semestre de 2025 con un descenso del 2% en la criminalidad convencional, que se traduce en 622 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, aunque han aumentado los asesinatos y las violaciones, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

En concreto, la criminalidad ha caído en la Región por el descenso del número de robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-14,8%); las sustracciones de vehículos (-11,7%); los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias (-6,8%); los delitos contra la libertad sexual (-7,2%) y los hurtos (-5,2%).

Sin embargo, en la comunidad continúan al alza las agresiones sexuales con penetración (+25%); los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+33,3%); los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (+12,2%); los robos con violencia e intimidación (+3,4%) y el tráfico de drogas (+2,7%).

Por su parte, la cibercriminalidad, aquella cometida a través de las tecnologías, se redujo un 6% al caer las estafas informáticas, si bien otros tipos de ciberdelitos registraron un incremento del 4% en los primeros seis meses de 2025.

El número total de infracciones penales registradas en la Región entre enero y junio asciende a 36.287, un 2,8% menos que igual periodo de 2024.