El Cristo del Calvario recorre las calles de Santomera en el inicio de sus fiestas

SANTOMERA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Santomera ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a las fiestas del Calvario, que se celebrarán hasta el próximo domingo 14 de septiembre. La programación arrancó con la tradicional romería en honor al Santísimo Cristo del Calvario, que recorrió las calles del municipio acompañado por decenas de fieles.

La imagen partió desde su ermita hasta el jardín de Todi, donde tuvo lugar una misa al aire libre seguida de una jornada de convivencia con almuerzo popular y refrescos.

El alcalde, Víctor Martínez, junto al concejal de Cultura, Ricardo Giner, y la concejal de Comercio, Patricia García, acompañaron a los vecinos y vecinas durante la romería, en la que también participó la Cuadrilla de Auroros de Nuestra Señora del Rosario.

Las celebraciones comenzaron el sábado por la tarde con el III Encuentro de Cuadrillas, celebrado en la Plaza del Vivero. El evento reunió a la Cuadrilla de La Albatalía-La Arboleja, la Cuadrilla de la ermita del Niño de Nápoles de Puerto Lumbreras, la Cuadrilla y Escuela Bolera de Fuente Álamo y la anfitriona, la Cuadrilla de Auroros de Santomera.

El programa festivo se prolongará durante toda la semana con actividades pensadas para todos los públicos. Los más pequeños disfrutarán de tardes infantiles los días 9 y 11 de septiembre; el viernes 12, la Asociación de Amas de Casa organizará un juego familiar que culminará con la tradicional elaboración y degustación de buñuelos.

La jornada grande llegará el domingo 14 de septiembre. La plaza de Santa Isabel acogerá una misa solemne en honor al Cristo del Calvario, tras la cual la imagen volverá a recorrer en procesión las calles más emblemáticas del barrio. Como colofón, una traca aérea pondrá el broche final a los actos religiosos de estas fiestas tan arraigadas en la tradición santomerana.