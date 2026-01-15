CROEM y Cámara de Comercio destaca los niveles de inflación "superiores a los recomendados" por BCE

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han destacado este jueves que la Región cerró 2025 con unos niveles de inflación "superiores a los recomendados por las autoridades europeas".

En un comunicado, sendas organizaciones han explicado que el dato regional se situó en el 2,4%, mientras que la recomendación del Banco Central Europeo (BCE) está establecida en el 2%.

En este contexto, las fluctuaciones en los costes energéticos "podrían seguir siendo determinantes en la evolución futura de la inflación", han agregado la patronal y la Cámara de Comercio.