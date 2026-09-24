La CRUE pide un pacto de financiación para la universidad pública y alerta del desfase del 20% respecto a la UE

El presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, en el acto de apertura del curso académico de las universidades españolas - UPCT

Morant anuncia la puesta en marcha de los trámites para convocar el nuevo sexenio de transferencia para personal docente e investigador

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha reclamado un acuerdo entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para fijar un marco de financiación para la universidad pública, tras advertir de que la inversión estatal se sitúa "un 20% por debajo de la media de los países de la Unión Europea".

Durante su discurso en el acto de apertura del curso académico de las universidades españolas, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Felipe VI, Garde ha reiterado la necesidad de cumplir el objetivo marcado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de destinar al menos el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la educación superior pública para 2030.

El presidente de la CRUE ha recordado que no se crea una universidad pública en España desde hace casi dos décadas y ha calificado de "insuficiente" el crecimiento de plazas de nuevo ingreso en titulaciones con elevada demanda, una situación que ha definido como un "fracaso de la igualdad de oportunidades".

Asimismo, ha contrapuesto la situación de la financiación del sistema con su rendimiento, al destacar que los campus realizan el 80% de la investigación nacional y que España es el sexto país del mundo con más instituciones situadas en el Ranking de Shanghái.

Garde ha transmitido las condolencias de la comunidad universitaria por el asesinato de una estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que se encontraba realizando una estancia de intercambio académico en México.

Por último, ha saludado al estudiantado que se incorpora estos días por primera vez a las aulas, entre los que ha citado a la princesa Leonor, "a quien damos nuestra más cordial bienvenida y a quien agradecemos que haya depositado su confianza en la universidad pública para continuar su formación".

USO DE LA IA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, ha apelado al papel de la institución universitaria para garantizar el uso "terapéutico" de las nuevas tecnologías frente a la implantación masiva de la inteligencia artificial (IA).

Kessler ha centrado su intervención en la dualidad de la tecnología mediante la noción filosófica de 'pharmakon' --concepto que define la herramienta como "cura y veneno" de forma indisociable-- y ha advertido sobre el riesgo de sustituir los saberes humanos por automatismos digitales. A este respecto, ha señalado el peligro que supone delegar procesos formativos en sistemas automatizados.

"Una formación que elimina la dificultad, que evita las fricciones y la resistencia, y que delega en automatismos lo que el sujeto debería atravesar activamente no es formación", ha aseverado el rector.

Kessler ha subrayado la necesidad de preservar la capacidad transformadora de la educación superior ante los avances tecnológicos y ha instado a la comunidad universitaria a asegurar que las aulas continúen como espacios orientados a transmitir el "saber hacer, saber vivir y saber pensar".

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO GARANTE DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Durante el acto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado la puesta en marcha de los trámites para convocar el nuevo sexenio de transferencia para el personal docente e investigador, una medida destinada a incentivar la llegada de los avances científicos al tejido productivo y a la sociedad.

Morant ha explicado que esta iniciativa busca impulsar la innovación en España, un país que ocupa la novena posición mundial en publicaciones científicas pero que, según sus palabras, "sigue rezagado" en esta materia.

La titular de Universidades ha advertido sobre el crecimiento del sector privado en la educación superior durante la última década, periodo en el que las matriculaciones en campus privados han aumentado un 128% frente al incremento del 3% registrado en las instituciones públicas.

Asimismo, ha recordado que no se crea una universidad pública en España desde 1998, mientras que en ese mismo periodo se han constituido 35 centros de carácter privado.

Morant ha defendido el papel de la universidad pública como garante de la igualdad de oportunidades, al advertir de que, cuando los jóvenes excelentes deben recurrir a la privada por falta de plazas públicas, "dejamos de hablar de mérito y hablamos de cuenta corriente". A este respecto, ha remarcado que "no existe la meritocracia ni existe la cultura del esfuerzo si no garantizamos la igualdad de oportunidades".

Para hacer frente a esta situación, la ministra ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo central con el refuerzo del sistema público a través de inversiones en becas y el despliegue del programa 'María Goiri' para la financiación directa de 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor.

Asimismo, ha avanzado que el Ministerio dará "un paso más" junto a la CRUE y la comunidad estudiantil para "asegurar la máxima excelencia académica en cada una de las titulaciones que se imparten en nuestro país".

Por último, Morant ha recurrido al concepto filosófico de la 'solastalgia' --el dolor por la pérdida o deterioro del entorno que nos rodea-- para instar a la comunidad universitaria a no resignarse ante el retroceso de los valores democráticos y a defender en las aulas "el análisis y el rigor frente a la desinformación; las alianzas frente al aislamiento y la convivencia frente a los discursos de odio".