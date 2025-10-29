Crysalia reconoce al Gobierno regional por su compromiso con las empresas de inserción

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Inserción de la Región de Murcia, Crysalia, ha reconocido al Gobierno regional "por su compromiso con el impulso de la Economía Social y su apoyo constante a las empresas de inserción sociolaboral". El presidente de Crysalia, José Manuel García, ha entregado este miércoles el galardón al jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, durante el encuentro que mantuvieron en el Palacio de San Esteban, previo a la celebración de la gala de los IV Premios Crysalia de esta tarde.

El Gobierno regional ha destinado este año 800.000 euros en ayudas directas para el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en empresas de inserción, así como para la contratación de técnicos de acompañamiento y nuevas inversiones productivas.

Crysalia agrupa nueve empresas de inserción que a lo largo de los últimos años han empleado a más de 340 personas en la Región, promueve la inserción laboral de colectivos vulnerables y la contratación pública responsable.

Entre los galardonados de esta edición figuran Emuasa, Gabinete Asesor de Murcia, la Universidad de Murcia, la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Museo Salzillo, el Grupo Caliche, Toldos del Segura, Enfátika, Embargos a lo Bestia y Manuel Requena, este último reconocido por su trayectoria de inserción laboral.