Cs culpa a los tránsfugas de "pisotear las ilusiones de los afiliados" y "escupir a la cara a los votantes"

Franco, Miguélez y Álvarez han abandonado la cámara en cuanto Molina ha subido a la tribuna de oradores

CARTAGENA (MURCIA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Juan José Molina, ha culpado a los tránsfugas de "pisotear las ilusiones de cientos de afiliados que se dejaron la piel para que llegaran a diputados" y de "escupir a la cara de miles de votantes que confiaron en Ciudadanos para cambiar esta Región, mancillando nuestra democracia".

"En nombre de todos ellos les digo que son ustedes unos sinvergüenzas", según Molina, quien ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el debate de la moción de censura. Nada más subir a la tribuna de oradores, no obstante, han abandonado la cámara los diputados a los que Cs ha abierto expediente de expulsión tras anunciar que no van a apoyar la moción, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

"Veo que no tienen valentía ni para quedarse aquí a escucharme, pero me escucharán", según Molina, quien ha remarcado a los hoy consejeros Franco, Miguélez y Álvarez que "no les engañó, ni coaccionó nadie", sino que fueron ellos "los que engañaron a sus compañeros y a su partido".

En su intervención ante el plenario del Legislativo, el portavoz liberal ha remarcado que "mañana elegimos entre dignidad y corrupción, entre democracia sana o enferma; esto ya no va solamente de cambiar un Gobierno, va de salvar nuestra democracia", y ha interpelado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras recordándole que "aunque uste haya encontrado tres diputados sin principios, ni dignidad, a nosotros nos basta con encontrar uno solo que sí la tenga".

"Pase lo que pase, saldremos de este Hemiciclo con la cabeza bien alta mientras que ustedes --tanto los que vendieron su alma como los que la compraron-- tendrán que agachar la cabeza cuando pasen delante de la gente honrada de esta Región", ha añadido Molina.

El portavoz de la formación naranja ha remarcado que la moción "ya ha hecho un gran servicio a esta Región, desenmascarando sus tejemanejes, dejando al descubierto y a plena luz del día lo que son: manipuladores, soberbios y corrompidos".

Molina ha justificado la presentación de la moción en la "falta de cumplimiento reiterada en el tiempo de las iniciativas que salen de esta Cámara, así como la actitud de López Miras hacia Ciudadanos, al que ha tratado como un inquilino molesto más que como un socio de Gobierno leal".

A esto ha sumado la falta de cooperación del PP en esclarecer las posibles prácticas corruptas en el Ayuntamiento de Murcia, o el bochornoso caso de las vacunas, el 'vacunagate': "Teníamos las razones y ustedes nos han dado las obligaciones: este patético uso de las instituciones y los cargos públicos para comprar los votos de varios diputados, la operación de captación con todo tipo de artimañas a nuestros concejales y cargos públicos, un comportamiento mafioso e inaceptable".

Finalmente, el diputado de centro ha denunciado las "ridículas contorsiones de usted y su Gobierno por mantenerse en el poder", que son a su juicio "un auténtico espectáculo que nadie se quiere perder".