Cs denuncia una "persecución política" del Gobierno del PP a funcionarios afiliados a Cs

MURCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 4 de Murcia ha admitido a trámite una demanda interpuesta por los servicios jurídicos de Intersindical Servicios Públicos contra el cese ordenado por el Gobierno del PP de una comisión de servicios concedida por la Administración regional murciana a una técnica de Gestión de la Dirección General de Juventud, afiliada a Ciudadanos Región de Murcia, y que ostenta un cargo orgánico de coordinadora en un comité local.

La demandante, los servicios jurídicos del sindicato y Ciudadanos Región de Murcia creen que la decisión adoptada por el Gobierno del PP de la Región de Murcia es arbitraria y que atiende exclusivamente a motivos políticos, algo perseguido por nuestras leyes.

"No resulta nada fácil ser de Ciudadanos en esta Región. Nuestros afiliados que son funcionarios en la administración regional no se sienten seguros con el Gobierno del PP, al que parece no importarle la legalidad vigente, pero los funcionarios están protegidos por ley de forma muy clara, y esperamos que la justicia ponga las arbitrariedades en su justo sitio y restaure el daño causado", ha declarado María José Ros, Secretaria de Organización de Ciudadanos en la Región de Murcia.

Desde Cs Región de Murcia apoyamos sin fisuras a nuestra afiliada en la defensa de sus derechos, y esperamos se declare la nulidad de su cese, que la Administración regional la reponga en el puesto de Técnica que le corresponde y que la justicia pueda restaurar al menos en parte su profesionalidad y buen nombre.