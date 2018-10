Cs denuncia que "el PP es el único responsable del bloqueo de la ponencia para eliminar los aforamientos en la Región"

Publicado 22/10/2018 13:20:24 CET

La formación llega a un acuerdo con PSOE para facilitar la aprobación de su enmienda sobre la inviolabilidad de los parlamentarios

MURCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha denunciado este lunes que el PP es "ya el único responsable de la paralización de la ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía que contempla la supresión de los aforamientos para los diputados regionales y los miembros del Consejo de Gobierno".

"El único responsable ahora es el presidente de la comisión, Jesús Posadas, y su partido, que sigue arrastrando los pies en materia de regeneración", ha destacado el diputado nacional Miguel Garaulet.

Garaulet ha desvelado que habló con representantes del PSOE para solventar otra de las posibles causas de bloqueo, que es la enmienda sobre la inviolabilidad de diputados y consejeros.

"La pasada semana hablamos con ellos y acordamos que esa única enmienda no sería problema, pero ahora nos encontramos con que el problema real es que el PP no quiere adelantar este tema. El presidente de la ponencia, el señor Jesús Posadas, no quiere y encima le echa la culpa a otros partidos, como Podemos, argumentando que no ha nombrado a su ponente", ha afirmado Garaulet, acompañado del diputado José Luis Martínez.

Pero la realidad, ha añadido Garaulet, es que "aún en el caso de que así fuera, el presidente tiene la potestad de ponerla ya en marcha. El verdadero problema es que el PP no quiere que seamos la primera Región que elimine los aforamientos".

"Los diputados murcianos del PP deben hablar seriamente con Posadas y desbloquear esta ponencia. Una vez logrado ese objetivo, es cosa de un día el debate de la enmienda. Por nosotros no va a ser, estamos dispuestos a retirar la enmienda sobre la inviolabilidad con tal de conseguir el desbloqueo de la situación", ha apuntado el diputado naranja, para pedir, finalmente, al PP que, "de una vez, deje de apartarle los pies en el tema de la corrupción y demos un paso hacia delante, con la imagen de que en esta Región vamos todos por regenerar la política".